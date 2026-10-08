Bilinçaltının Sembollerle Konuştuğu: Orman Yolu ve Kapı Testi
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Bilinçaltının Derinliklerini Keşfetmeye Hazır Mısın? 🌲🚪🔑
Doğru ya da yanlış cevabın olmadığı, tamamen içgüdülerine ve hayal gücüne dayalı bir semboller yolculuğu seni bekliyor. Yürüdüğün ormandan karşılaştığın hayvana, geçtiğin nehirden açtığın kapıya kadar vereceğin her karar; benliğin, dostlukların, koruma mekanizmaların ve geleceğe dair beklentilerin hakkında gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkaracak.
Zihnini serbest bırak, ilk aklına gelen seçeneği işaretle ve yolculuğun sonunda seni tanımlayan o özel analizle yüzleş!
Derin bir nefes al ve ormana ilk adımını at! 🍃
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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