Bilinçaltında Aşkın Senin İçin Aslında Ne Anlama Geldiğini Söylüyoruz!

Aşk senin için tutkulu bir duygu durumu. İlişkilerde arzu, tutku ve heyecan senin için önemli ve öncelikli şeyler. Sana göre aşk, enerjik ve romantik bir atmosfer içinde yaşanmalı. Partnerinle aranızdaki çekim, ilişkinizin temelini oluşturmalı ve bu çekim sayesinde ilişkinin canlılığını sürekli olarak koruyabilmelisin. Senin için aşk işte böyle bir şey.