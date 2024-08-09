Bilinçaltında Aşkın Senin İçin Aslında Ne Anlama Geldiğini Söylüyoruz!
Bilinçaltında Aşkın Senin İçin Aslında Ne Anlama Geldiğini Söylüyoruz!
Bilinçaltının derinliklerinde aşkın senin için ne ifade etiğini ortaya çıkarıyoruz.
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de söyle bakalım, ilk görüşte aşka inanır mısın?
3. Peki sen aşık olduğunda duyguların nasıl değişiyor?
4. Aşk senin için ne kadar önemli diye sorsak?
5. Aşkı eşsiz kılan şey bunlardan hangisi sence?
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