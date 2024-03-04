Bilim İnsanlarından Gazlı İçecek Uyarısı! 'Haftada 2 Kutu Gazlı İçecek Kalp Sağlığı Kazanımlarını Siliyor'
Kanada'daki bilim insanları 30 yıl boyunca 100 bin kişinin beslenme alışkanlığını takip ederek, sağlık durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
American Journal of Clinical Nutrition isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, arklı tatlarda geliştirdiği gazlı içeceklerin tüketiminin insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu duyurdu.
Gazlı içecek tüketiminin düzenli egzersizin faydalarını da ortadan kaldırdığını belirten bilim insanları, haftada 2 kutu (350ml) gazlı içecek tüketiminin 150 dakikalık egzersizin getireceği kalp sağlığının önüne geçtiğini söyledi.
Bilim insanları şeker kamışı ve şurup bazlı içeceklerin de tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunurken, su tüketimine dikkat çekti.
Profesör Jean-Philippe Drouin-Chartier yaptığı açıklamada, 'Fiziksel aktivite, şekerle tatlandırılmış içeceklerle ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini yarı yarıya azaltıyor, ancak tamamen ortadan kaldırmıyor' dedi. Chartier, 'Bu içeceklerin pazarlama stratejilerinde genellikle aktif insanlar bu içecekleri içerken gösteriliyor. Bu durum, fiziksel olarak aktif olunduğu takdirde şekerli içecek tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir' ifadesini kullandı. Fakat bilim insanları bunun gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.
Kanadalı bilim ekibi, kamuoyunda iki kutu şekerli ve gazlı içecek tüketmenin az bir miktar olduğuna dair bir algı olduğuna vurgu yaparken, 'Fakat bunun ciddi sağlık sorunları da var' dedi. Bilim insanları, tüketicinin bu tür içecekleri daha az tüketmesi gerektiğini söylerken, 'En iyi seçenek su içmek' dedi.