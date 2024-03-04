Bilim İnsanlarından Gazlı İçecek Uyarısı! 'Haftada 2 Kutu Gazlı İçecek Kalp Sağlığı Kazanımlarını Siliyor'

Profesör Jean-Philippe Drouin-Chartier yaptığı açıklamada, 'Fiziksel aktivite, şekerle tatlandırılmış içeceklerle ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini yarı yarıya azaltıyor, ancak tamamen ortadan kaldırmıyor' dedi. Chartier, 'Bu içeceklerin pazarlama stratejilerinde genellikle aktif insanlar bu içecekleri içerken gösteriliyor. Bu durum, fiziksel olarak aktif olunduğu takdirde şekerli içecek tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir' ifadesini kullandı. Fakat bilim insanları bunun gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Kanadalı bilim ekibi, kamuoyunda iki kutu şekerli ve gazlı içecek tüketmenin az bir miktar olduğuna dair bir algı olduğuna vurgu yaparken, 'Fakat bunun ciddi sağlık sorunları da var' dedi. Bilim insanları, tüketicinin bu tür içecekleri daha az tüketmesi gerektiğini söylerken, 'En iyi seçenek su içmek' dedi.