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Bildiğin Sorulara Göre Sen Hangi Okul Seviyesindesin?

etiket Bildiğin Sorulara Göre Sen Hangi Okul Seviyesindesin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 12:01

Okul yılları... Bir zamanlar sabahın köründe çalan alarmla savaşlar verdiğimiz, son dakika ödevleriyle kalem kırdığımız ve sınıfta tahtaya kalkmamak için göz teması kurmaktan kaçındığımız o efsanevi dönemler! Herkesin bir eğitim geçmişi var ama acaba hâlâ o günlerdeki bilgileri hatırlıyor musun?

Bu testte, bazen ilkokul şekerlemeleri kadar kolay, bazen de lise fizik kitabı gibi beynimizi yakabilecek sorularla karşına çıkıyoruz! Evet, evet! Hem bilgi hem eğlence dolu bir yolculuk seni bekliyor.

Bakarsın hâlâ matematikte dört işlem ustasısındır ya da belki de edebiyat sorusunda takılır kalırsın... Hiç belli olmaz!

Şimdi kahveni, çayını hazırla, rahat bir yere yerleş ve bu mini bilgi serüvenine atıl. Testin sonunda hangi okul seviyesinde olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u hangi yılda fethetmiştir?

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u hangi yılda fethetmiştir?

2. Peki bir dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır?

3. İki negatif sayı çarpılırsa sonuç ne olur?

4. Sosyoloji, tıp biliminin bir alanıdır.

5. İngilizce’de "I am playing football" cümlesinin zamanı nedir?

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6. Fena gelmedin. Ama biraz zorlaştırıyoruz. Hangisi bir doğal sayı değildir?

7. Bir cismi yukarı doğru atarsak, hangi kuvvet etkili olur?

8. Brezilya ve Şili ülkeleri birbirlerine komşu ülkelerdir.

9. Photosynthesis kelimesi neyi ifade eder?

10. Son olarak dünyamız hangi gezegen grubunda yer alır?

Minik bilginler kulübüne üye olmaya hak kazandın!

Minik bilginler kulübüne üye olmaya hak kazandın!

Eğri oturalım doğru konuşalım… Seninle birlikte okuma bayramı kutlamış gibi olduk! 

Bazı sorularda kafan karışmış olabilir ama endişe etme, bu seviyede olmak asla kötü değil. Aksine, öğrenme hevesinin ve eğlenceli yaklaşımının hâlâ taptaze olduğunu gösteriyor! Belki uzun zamandır derse çalışmıyorsun ya da bazı konular sana çok uzak. Ama bu, bilgi yolculuğunun en başında olduğun anlamına geliyor ve bu da harika bir başlangıç!

Birkaç tekrar, bol bol 'neden böyle olmuş?' diye sormak ve tabii ki tatlı bir platformla da öğrenmeyi desteklemek seni uçurur. Kim bilir, belki de içindeki küçük Einstein henüz uyanmadı. Hadi bakalım, çantasını toplayanlar parmak kaldırsın!

Sen orta seviyelerin ustasısın!

Sen orta seviyelerin ustasısın!

Seninle aynı sırada oturmuşuz gibi hissettik, çünkü bazı soruları harika yakaladın, bazılarında ise “acaba bu muydu ya?” dedirttin! 

Temel bilgiler sende sağlam ama arada sırada 'bu konuyu görmüş müydük ya?' sendromu yaşamış olabilirsin. Demek ki zamanında dersleri dinlemişsin ama belki biraz güncelleme gerekiyor. Neyse ki içindeki öğrenci hâlâ capcanlı!

Birkaç eğlenceli tekrar videosu, birkaç konu anlatımı ve azıcık deneme testiyle bu seviyeden sıyrılır, çok rahat yukarı fırlarsın. Bu iş sende var, azıcık ciddiyet, biraz da motivasyonla patlamaya hazır bir bilgi bombasısın!

Sen lise döneminin en başarılarından bir tanesisin!

Sen lise döneminin en başarılarından bir tanesisin!

Bravo! Sen bilgiyi sadece öğrenmekle kalmamışsın, onunla arkadaş olmuşsun. 

Bazı sorularda gözlerin ışıldamış, bazı cevapları içinden bile tekrar etmişsin — itiraf et! Bu, artık bilgiyle dans etmeye başlamış bir beyin demektir. Konular sende yerli yerinde duruyor, sadece birkaç detay daha netleşirse zirveye çıkarsın.

Bu düzeyde olan biri isterse yarışmalara bile katılır, sınavlarda kendi adını ilk üçe yazdırır. Öğrendiğin şeyleri aktarma, başkasına anlatma zamanı da gelmiş olabilir. Belki de Osınıf gibi bir ortamda birilerinin sorusunu sen cevaplayacaksın. Gerçek bir bilgi kâşifisin, şapka çıkarıyoruz!

Sen üniversitenin yıldızısın! Bilginle parlıyorsun!

Sen üniversitenin yıldızısın! Bilginle parlıyorsun!

Sen test çözmedin… resmen döktürdün! 

Verdiğin doğru cevaplarla adeta 'Ben bilgiyle barışığım, biz yıllardır tanışıyoruz!' dedin. Ne tarih seni korkutmuş, ne fizik şaşırtmış. Sen hem ilkokul bilgilerinin üzerine tuğla tuğla bilgi koymuşsun hem de üstüne ustalıkla inşa etmişsin.

Bu seviyeye ulaşmak, sadece ders çalışmak değil; merak etmek, araştırmak, tekrar tekrar sormakla olur. Ve sen bunu başarmışsın. Artık hedeflerin sınavlar değil, belki de yurt dışı bursları, ileri seviye projeler, akademik başarılar…

Sana sadece şunu söyleyebiliriz: Git ve ışığını yay. Çünkü bu kadar bilgi bir yerde durmasın, ilham versin!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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