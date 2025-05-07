Bildiğin Sorulara Göre Sen Hangi Okul Seviyesindesin?
Okul yılları... Bir zamanlar sabahın köründe çalan alarmla savaşlar verdiğimiz, son dakika ödevleriyle kalem kırdığımız ve sınıfta tahtaya kalkmamak için göz teması kurmaktan kaçındığımız o efsanevi dönemler! Herkesin bir eğitim geçmişi var ama acaba hâlâ o günlerdeki bilgileri hatırlıyor musun?
Bu testte, bazen ilkokul şekerlemeleri kadar kolay, bazen de lise fizik kitabı gibi beynimizi yakabilecek sorularla karşına çıkıyoruz! Evet, evet! Hem bilgi hem eğlence dolu bir yolculuk seni bekliyor.
Bakarsın hâlâ matematikte dört işlem ustasısındır ya da belki de edebiyat sorusunda takılır kalırsın... Hiç belli olmaz!
Şimdi kahveni, çayını hazırla, rahat bir yere yerleş ve bu mini bilgi serüvenine atıl. Testin sonunda hangi okul seviyesinde olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, başlıyoruz!
1. Kolay bir soruyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u hangi yılda fethetmiştir?
2. Peki bir dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır?
3. İki negatif sayı çarpılırsa sonuç ne olur?
4. Sosyoloji, tıp biliminin bir alanıdır.
5. İngilizce’de "I am playing football" cümlesinin zamanı nedir?
6. Fena gelmedin. Ama biraz zorlaştırıyoruz. Hangisi bir doğal sayı değildir?
7. Bir cismi yukarı doğru atarsak, hangi kuvvet etkili olur?
8. Brezilya ve Şili ülkeleri birbirlerine komşu ülkelerdir.
9. Photosynthesis kelimesi neyi ifade eder?
10. Son olarak dünyamız hangi gezegen grubunda yer alır?
Minik bilginler kulübüne üye olmaya hak kazandın!
Sen orta seviyelerin ustasısın!
Sen lise döneminin en başarılarından bir tanesisin!
Sen üniversitenin yıldızısın! Bilginle parlıyorsun!
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