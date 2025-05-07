Bildiğin Sorulara Göre Sen Hangi Okul Seviyesindesin?

Okul yılları... Bir zamanlar sabahın köründe çalan alarmla savaşlar verdiğimiz, son dakika ödevleriyle kalem kırdığımız ve sınıfta tahtaya kalkmamak için göz teması kurmaktan kaçındığımız o efsanevi dönemler! Herkesin bir eğitim geçmişi var ama acaba hâlâ o günlerdeki bilgileri hatırlıyor musun?

Bu testte, bazen ilkokul şekerlemeleri kadar kolay, bazen de lise fizik kitabı gibi beynimizi yakabilecek sorularla karşına çıkıyoruz! Evet, evet! Hem bilgi hem eğlence dolu bir yolculuk seni bekliyor.

Bakarsın hâlâ matematikte dört işlem ustasısındır ya da belki de edebiyat sorusunda takılır kalırsın... Hiç belli olmaz!

Şimdi kahveni, çayını hazırla, rahat bir yere yerleş ve bu mini bilgi serüvenine atıl. Testin sonunda hangi okul seviyesinde olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, başlıyoruz!