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Beşiktaş Mert Günok’un Sözleşmesini 2+1 Yıllığına Uzattı

Beşiktaş Mert Günok’un Sözleşmesini 2+1 Yıllığına Uzattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.01.2025 - 19:57

Beşiktaş, 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Adalı, yeni dönemde Mert Günok’a başarılarının devamını diledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Adalı, yeni dönemde Mert Günok’a başarılarının devamını diledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok şunları söyledi:

Çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok şunları söyledi:

“Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş’ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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