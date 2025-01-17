Beşiktaş Mert Günok’un Sözleşmesini 2+1 Yıllığına Uzattı
Beşiktaş Mert Günok’un Sözleşmesini 2+1 Yıllığına Uzattı
Beşiktaş, 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı. Adalı, yeni dönemde Mert Günok’a başarılarının devamını diledi.
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Çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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