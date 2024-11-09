Berfu Yenenler Okey Masasında Büyük Kaybetti: 9 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Berfu Yenenler Okey Masasında Büyük Kaybetti: 9 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Mert Demir 👇🏻
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Yasemin Şefkatli 👇🏻
Berfu Yenenler 👇🏻
Cem Yılmaz 👇🏻
Hadise 👇🏻
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Farah Zeynep Abdullah 👇🏻
İrem Derici 👇🏻
Gamze Erçel 👇🏻
Nazlı Sabancı 👇🏻
Seda Bakan 👇🏻
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Özge Özpirinçci 👇🏻
Pelin Akil 👇🏻
Arzu Sabancı 👇🏻
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