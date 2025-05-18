Dil Çıkaran Justin'den Şefliğe Özenen David Beckham'a 18 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Bella Hadid
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Kylie Jenner
Hailey Bieber
Justin Bieber
David Beckham
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Khloe Kardashian
Dua Lipa
Billie Eilish
Vittoria Ceretti
Tom Cruise
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Katy Perry
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