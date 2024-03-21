Belediye Başkan Adaylarının Mal Varlıklarında Öne Çıkan Yatırımlar ve Murat Kurum'un Konut Kredisi Taksitleri

İmamoğlu'nun mal varlığında arsa ve dükkanlar ağırlıkta bulunurken, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olması da bir çeşitlendirme olarak ilgi çekiyor. Banka hesaplarında da döviz ve TL nakitleri bulunan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise bir kısım altınını bankada tutması da 'yastık altı' için önemli bir gösterge olurken, düğünden kalan takıları da koruduğu düşünülüyor.