Belediye Başkan Adaylarının Mal Varlıklarında Öne Çıkan Yatırımlar ve Murat Kurum'un Konut Kredisi Taksitleri
Belediye Başkan Adaylarının Mal Varlıklarında Öne Çıkan Yatırımlar ve Murat Kurum'un Konut Kredisi Taksitleri
31 Mart 2024 yerel seçimlerine geri sayım başladı, seçim yasakları hattı sathına girdik. Belediye başkan adayları özellikle metropollerde rekabet düzeyini artırırken, mal varlıklarını da açıklayarak şeffaf bir görünüme büründüler. Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığıyla öne çıkarken, beyanlardaki yatırım kısımları algıda seçicilikle ilgimizi çekti. Murat Kurum'un konut kredisi de merak konusu oldu.
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Ankara ve İstanbul öncülüğünde artan belediye seçimleri rekabeti siyasetin nabzını hızlı attırırken, başkan adayları tüm tuşlara basmaya devam ediyor.
Belediye başkan adayları birer birer mal varlıklarını kamuoyuna sunuyor. Başkanların evleri, arabaları bir yana ağırlıklı olarak gayrimenkul ve altın yatırımları da ilgi çekti. Hatta iktidar ya da muhalefet fark etmeden"liralaşma"dan da bir miktar "kaçındıkları" dikkat çekti.
Mansur Yavaş'ın malvarlığında arsa ağırlıklı görünürken, eşinin ise altınlarına dokunmağı dikkat çekti. Yavaş'ın dövizi bulunmaması da dikkat çekti.
Ankara adaylarından Turgut Altınok'un mal varlığı en çok tartışılan beyan olurken, beyanda yer almayan Antalya'da 600'den fazla dairesi olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında yer aldı.
İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıklarken, partisinin logosunu kullanmadığı seçim çalışmalarıyla dikkat çeken Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ise böyle bir beyanda bulunmadı.
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Gelelim Türkiye'nin metropolü İstanbul'! Mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun beyanında
Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı AKP Adayı Murat Kurum'un malvarlığında da arsa olmaması dikkat çekerken, konut varlıklarında ilgi çekici bir de detay bulunuyor.
22 milyon liraya alındığı belirtilen İstanbul'daki evin, 14 milyon lira kredi borcu olduğu da beyanda yer alırken, Temmuz 2023'te konut kredisi kullanılması hesabı üzerinden gittik..
Merkez Bankası kredi akım verilerine göre faiz oranı Temmuz 2023 ilk haftasında yıllık yüzde 28,30 olarak gözüküyor.
Kamu bankalarında Temmuz 2023'te henüz aylık konut kredisinin yüzde 2,19 olduğundan biz de düz hesap yüzde 2,10 üzerinden gidersek ile aylık taksit 748 bin 607 TL'ye denk geliyor.
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Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un hakkında matematik öğretmeni olduğu ancak 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atandığı bilgisi bulunurken, kazanç detayı yer almadığından, geriye Kurum'un geliri kalıyor.
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