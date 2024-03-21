Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Belediye Başkan Adaylarının Mal Varlıklarında Öne Çıkan Yatırımlar ve Murat Kurum'un Konut Kredisi Taksitleri

Belediye Başkan Adaylarının Mal Varlıklarında Öne Çıkan Yatırımlar ve Murat Kurum'un Konut Kredisi Taksitleri

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 12:32

31 Mart 2024 yerel seçimlerine geri sayım başladı, seçim yasakları hattı sathına girdik. Belediye başkan adayları özellikle metropollerde rekabet düzeyini artırırken, mal varlıklarını da açıklayarak şeffaf bir görünüme büründüler. Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığıyla öne çıkarken, beyanlardaki yatırım kısımları algıda seçicilikle ilgimizi çekti. Murat Kurum'un konut kredisi de merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankara ve İstanbul öncülüğünde artan belediye seçimleri rekabeti siyasetin nabzını hızlı attırırken, başkan adayları tüm tuşlara basmaya devam ediyor.

Ankara ve İstanbul öncülüğünde artan belediye seçimleri rekabeti siyasetin nabzını hızlı attırırken, başkan adayları tüm tuşlara basmaya devam ediyor.

Mevcut başkanlar icraatlarını sıralarken, aday olanlar vaatlerini sıralıyor. Diğer yandan bu kadar büyük bir rekabetin döndüğü ortamda 'rant' soru işareti olarak dururken, başkanların da mal varlıkları ayrı bir önem kazanıyor.

Belediye başkan adayları birer birer mal varlıklarını kamuoyuna sunuyor. Başkanların evleri, arabaları bir yana ağırlıklı olarak gayrimenkul ve altın yatırımları da ilgi çekti. Hatta iktidar ya da muhalefet fark etmeden"liralaşma"dan da bir miktar "kaçındıkları" dikkat çekti.

Belediye başkan adayları birer birer mal varlıklarını kamuoyuna sunuyor. Başkanların evleri, arabaları bir yana ağırlıklı olarak gayrimenkul ve altın yatırımları da ilgi çekti. Hatta iktidar ya da muhalefet fark etmeden"liralaşma"dan da bir miktar "kaçındıkları" dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın malvarlığında arsa ağırlıklı görünürken, eşinin ise altınlarına dokunmağı dikkat çekti. Yavaş'ın dövizi bulunmaması da dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın malvarlığında arsa ağırlıklı görünürken, eşinin ise altınlarına dokunmağı dikkat çekti. Yavaş'ın dövizi bulunmaması da dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın mal varlığı detayları

Ankara adaylarından Turgut Altınok'un mal varlığı en çok tartışılan beyan olurken, beyanda yer almayan Antalya'da 600'den fazla dairesi olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında yer aldı.

Ankara adaylarından Turgut Altınok'un mal varlığı en çok tartışılan beyan olurken, beyanda yer almayan Antalya'da 600'den fazla dairesi olduğu iddiaları da konuşulanlar arasında yer aldı.

Ankara'nın suyundan mı bilinmez gayrimenkul yatırımı ağırlıklı görünen mal varlığı beyanında, eşinin yer almadığı ve daha 'likit' olan TL, döviz ve altınların olmadığı görüldü.

Turgut Altınok'un mal varlığının detayları çok konuşuldu demiştik.

İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıklarken, partisinin logosunu kullanmadığı seçim çalışmalarıyla dikkat çeken Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ise böyle bir beyanda bulunmadı.

İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay da mal varlığını açıklarken, partisinin logosunu kullanmadığı seçim çalışmalarıyla dikkat çeken Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ise böyle bir beyanda bulunmadı.

Tugay'ın mal varlığında, bir ev, bir araba dışında döviz ve altınlar ve bir kısım nakdinin de TL'de kaldığı görüldü.

Detayları burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelelim Türkiye'nin metropolü İstanbul'! Mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun beyanında

Gelelim Türkiye'nin metropolü İstanbul'! Mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun beyanında

İmamoğlu'nun mal varlığında arsa ve dükkanlar ağırlıkta bulunurken, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olması da bir çeşitlendirme olarak ilgi çekiyor. Banka hesaplarında da döviz ve TL nakitleri bulunan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise bir kısım altınını bankada tutması da 'yastık altı' için önemli bir gösterge olurken, düğünden kalan takıları da koruduğu düşünülüyor.

İmamoğlu çiftinin mal varlığı detayları burada.

Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı AKP Adayı Murat Kurum'un malvarlığında da arsa olmaması dikkat çekerken, konut varlıklarında ilgi çekici bir de detay bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı AKP Adayı Murat Kurum'un malvarlığında da arsa olmaması dikkat çekerken, konut varlıklarında ilgi çekici bir de detay bulunuyor.

TL, döviz ve altın varlıkları dikkat çeken Kurum'un daha önce canlı yayında da belirttiği ev borcu dikkat çekti.

Detayları burada.

22 milyon liraya alındığı belirtilen İstanbul'daki evin, 14 milyon lira kredi borcu olduğu da beyanda yer alırken, Temmuz 2023'te konut kredisi kullanılması hesabı üzerinden gittik..

Merkez Bankası kredi akım verilerine göre faiz oranı Temmuz 2023 ilk haftasında yıllık yüzde 28,30 olarak gözüküyor.

Merkez Bankası kredi akım verilerine göre faiz oranı Temmuz 2023 ilk haftasında yıllık yüzde 28,30 olarak gözüküyor.

Kamu bankalarında Temmuz 2023'te henüz aylık konut kredisinin yüzde 2,19 olduğundan biz de düz hesap yüzde 2,10 üzerinden gidersek ile aylık taksit 748 bin 607 TL'ye denk geliyor.

Kamu bankalarında Temmuz 2023'te henüz aylık konut kredisinin yüzde 2,19 olduğundan biz de düz hesap yüzde 2,10 üzerinden gidersek ile aylık taksit 748 bin 607 TL'ye denk geliyor.

Evi konut şirketinden 0 faiz finansmanla almış olmaları halinde ise aylık ödeme 583 bin 334 TL oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un hakkında matematik öğretmeni olduğu ancak 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atandığı bilgisi bulunurken, kazanç detayı yer almadığından, geriye Kurum'un geliri kalıyor.

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un hakkında matematik öğretmeni olduğu ancak 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atandığı bilgisi bulunurken, kazanç detayı yer almadığından, geriye Kurum'un geliri kalıyor.

2024 yılı itibarıyla milletvekili maaşı 110 bin liraya yükselirken, hem emekli hem de vekil olan milletvekillerinin maaşı 230 bin TL olarak gözüküyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?