Beklenen SUV Sonunda Geldi: İşte 2026 Jeep Compass Teknik Özellikleri

C suv segmenti, hem fiyat hem de kullanım çeşitliliği açısından otomobil pazarının en rekabetçi koridoru. Bu aralıktaki alıcılar genellikle şunu soruyor: Şehirde konforlu, tatilde özgür, yakıtta makul bir araç mümkün mü?
Yeni Compass'ın cevabı teknik olarak ölçülebilir: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği ve 4.552 mm gövde uzunluğuyla araç, kompakt görünmesine karşın sınıfının üstünde bir arazi kapasitesi sunuyor. Yaklaşma açısı 20°, uzaklaşma açısı 27° — bunlar arazi araçlarının veri sayfalarında aradığınız türden sayılar.
e-Hybrid Motor: Gerçekten İşe Yarıyor Mu?
Yeni Compass, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip e-Hybrid sistemiyle geliyor. Mekanik yapı şöyle:
İçten yanmalı motor: 1.2 litre, 3 silindir, 136 HP
Elektrik motoru: 28 HP
Sistem toplam gücü: 145 HP
Sistem torku: 230 Nm
Şanzıman: eDCS6 (elektrikli kavramalı 6 ileri)
Çekiş: Ön tekerlekten çekiş (FWD)
0-100 km/s hızlanma 10 saniye, maksimum hız 195 km/s. Bu değerler gündelik kullanımda yeterlilik sağlarken hibridin asıl katkısı yakıtta görünüyor: WLTP birleşik tüketim 5,6-5,7 lt/100 km. CO₂ emisyonu ise 127-130 g/km aralığında kalıyor.
Batarya kapasitesi 0,9 kWh — bu rakam tam elektrikli sürüş sunmuyor ama frenleme enerjisini geri kazanarak şehir içi durdurup kalkmalarda yakıt tüketimini düşürüyor. Gerçekçi bir beklenti yönetimi için bu farkı bilmek önemli.
İki Versiyon, İki Farklı Öncelik
Yeni Compass iki donanım seviyeliyle sunuluyor: Limited ve Summit.
Jeep Compass Limited: Teknoloji Odaklı Taban
Limited versiyonun öne çıkardığı şey ağırlıklı olarak sürüş teknolojisi:
16' multimedya ekranı ve 10,25' dijital gösterge paneli
Seviye 2 otonom sürüş desteği
Adaptif hız sabitleyici ve şerit konumlandırma asistanı
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
Selec-Terrain sürüş modları
Focal Hi-Fi premium ses sistemi
Panoramik açılır sunroof
18' alaşım jantlar
Jeep Compass Summit: Limited'e Ek Donanımlar
Summit, Limited donanımının üzerine konforu katıyor:
LED Matrix farlar (Limited'de Full-LED Reflektör)
Aydınlatmalı 7 slot ikonik ön ızgara
Suni deri, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar
Hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bel ve yanal destekler
360° kamera
Handsfree elektrikli bagaj kapağı
Isıtmalı ön cam (buz çözücü)
Kör nokta sistemi
Koltuk seçimi iki versiyon arasındaki en görünür fark: Limited'de siyah-gri kumaş '7-parçalı' kabartmalı tasarım, Summit'te ise perforeli 'Goldrake' desenli Scuba suni deri geliyor.
Yeni Compass’in Boyutları
Kompakt SUV arayanlar için boyutlar kritik. Yeni Compass'ın tam ölçüleri:
Aks mesafesi 2.795 mm, bu sınıf ortalamasının üzerinde — yani arka koltukta bacak mesafesi sıkışık değil.
Renk Seçenekleri
Yeni Compass, 6 renk seçeneğiyle geliyor. Yıldız işaretli renklerde siyah tavan standart olarak sunuluyor:
Havai Yeşili
Pasifik Mavi
Yosemite Gri
Volkanik Siyah
Antarktika Beyaz
Amazon Kahve
Havai Yeşili, segmentte dikkat çeken en cesur seçenek olarak öne çıkıyor - özellikle Summit donanımıyla kombinlendiğinde.
Kısaca
Yeni Jeep Compass e-Hybrid, off-road kimliğini korurken gündelik kullanımda pratikliği ön plana taşıyan bir yapıyla geliyor. 145 HP'lik hibrit sistem, 408 mm'lik su geçiş derinliği ve Seviye 2 otonom sürüş desteği bu sınıfta nadiren bir arada bulunan özellikler. Şehirde yüksek teknoloji, açık arazide gerçek kapasite arayanlar için teknik veri sayfası umut verici görünüyor.
#işbirliği
Yorum Yazın