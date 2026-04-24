Beklenen SUV Sonunda Geldi: İşte 2026 Jeep Compass Teknik Özellikleri

C suv segmenti, hem fiyat hem de kullanım çeşitliliği açısından otomobil pazarının en rekabetçi koridoru. Bu aralıktaki alıcılar genellikle şunu soruyor: Şehirde konforlu, tatilde özgür, yakıtta makul bir araç mümkün mü?

Yeni Compass'ın cevabı teknik olarak ölçülebilir: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği ve 4.552 mm gövde uzunluğuyla araç, kompakt görünmesine karşın sınıfının üstünde bir arazi kapasitesi sunuyor. Yaklaşma açısı 20°, uzaklaşma açısı 27° — bunlar arazi araçlarının veri sayfalarında aradığınız türden sayılar.

e-Hybrid Motor: Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Yeni Compass, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip e-Hybrid sistemiyle geliyor. Mekanik yapı şöyle:

İçten yanmalı motor: 1.2 litre, 3 silindir, 136 HP

Elektrik motoru: 28 HP

Sistem toplam gücü: 145 HP

Sistem torku: 230 Nm

Şanzıman: eDCS6 (elektrikli kavramalı 6 ileri)

Çekiş: Ön tekerlekten çekiş (FWD)

0-100 km/s hızlanma 10 saniye, maksimum hız 195 km/s. Bu değerler gündelik kullanımda yeterlilik sağlarken hibridin asıl katkısı yakıtta görünüyor: WLTP birleşik tüketim 5,6-5,7 lt/100 km. CO₂ emisyonu ise 127-130 g/km aralığında kalıyor.

Batarya kapasitesi 0,9 kWh — bu rakam tam elektrikli sürüş sunmuyor ama frenleme enerjisini geri kazanarak şehir içi durdurup kalkmalarda yakıt tüketimini düşürüyor. Gerçekçi bir beklenti yönetimi için bu farkı bilmek önemli.

İki Versiyon, İki Farklı Öncelik

Yeni Compass iki donanım seviyeliyle sunuluyor: Limited ve Summit.

Jeep Compass Limited: Teknoloji Odaklı Taban

Limited versiyonun öne çıkardığı şey ağırlıklı olarak sürüş teknolojisi:

16' multimedya ekranı ve 10,25' dijital gösterge paneli

Seviye 2 otonom sürüş desteği

Adaptif hız sabitleyici ve şerit konumlandırma asistanı

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Selec-Terrain sürüş modları

Focal Hi-Fi premium ses sistemi

Panoramik açılır sunroof

18' alaşım jantlar

Jeep Compass Summit: Limited'e Ek Donanımlar

Summit, Limited donanımının üzerine konforu katıyor:

LED Matrix farlar (Limited'de Full-LED Reflektör)

Aydınlatmalı 7 slot ikonik ön ızgara

Suni deri, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar

Hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bel ve yanal destekler

360° kamera

Handsfree elektrikli bagaj kapağı

Isıtmalı ön cam (buz çözücü)

Kör nokta sistemi

Koltuk seçimi iki versiyon arasındaki en görünür fark: Limited'de siyah-gri kumaş '7-parçalı' kabartmalı tasarım, Summit'te ise perforeli 'Goldrake' desenli Scuba suni deri geliyor.

Yeni Compass’in Boyutları

Kompakt SUV arayanlar için boyutlar kritik. Yeni Compass'ın tam ölçüleri:

Ölçü

Değer

Uzunluk

4.552 mm

Genişlik (aynalar katlı)

1.928 mm

Yükseklik (tavan rayları dahil)

1.675 mm

Aks mesafesi

2.795 mm

Çalışır ağırlık

1.667 kg

Çekme kapasitesi

1.150 kg

Aks mesafesi 2.795 mm, bu sınıf ortalamasının üzerinde — yani arka koltukta bacak mesafesi sıkışık değil.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass, 6 renk seçeneğiyle geliyor. Yıldız işaretli renklerde siyah tavan standart olarak sunuluyor:

Havai Yeşili

Pasifik Mavi

Yosemite Gri

Volkanik Siyah

Antarktika Beyaz

Amazon Kahve

Havai Yeşili, segmentte dikkat çeken en cesur seçenek olarak öne çıkıyor - özellikle Summit donanımıyla kombinlendiğinde.

Kısaca

Yeni Jeep Compass e-Hybrid, off-road kimliğini korurken gündelik kullanımda pratikliği ön plana taşıyan bir yapıyla geliyor. 145 HP'lik hibrit sistem, 408 mm'lik su geçiş derinliği ve Seviye 2 otonom sürüş desteği bu sınıfta nadiren bir arada bulunan özellikler. Şehirde yüksek teknoloji, açık arazide gerçek kapasite arayanlar için teknik veri sayfası umut verici görünüyor.

