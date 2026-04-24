Beklenen SUV Sonunda Geldi: İşte 2026 Jeep Compass Teknik Özellikleri

24.04.2026 - 16:34

Türkiye'de SUV araçlar, son beş yılda sıfır araç satışlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Peki bu kadar talep varken neden doğru SUV seçimi hâlâ bu kadar zor? Çünkü çoğu model ya şehirde iyi off-road'da yetersiz kalıyor ya da tam tersi. 20 Şubat'ta lansmanı gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, tam da bu ikilem üzerine inşa edilmiş — ve rakamlar ilginç şeyler söylüyor.

C SUV Segmentinde Neler Değişti?

C suv segmenti, hem fiyat hem de kullanım çeşitliliği açısından otomobil pazarının en rekabetçi koridoru. Bu aralıktaki alıcılar genellikle şunu soruyor: Şehirde konforlu, tatilde özgür, yakıtta makul bir araç mümkün mü?

Yeni Compass'ın cevabı teknik olarak ölçülebilir: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği ve 4.552 mm gövde uzunluğuyla araç, kompakt görünmesine karşın sınıfının üstünde bir arazi kapasitesi sunuyor. Yaklaşma açısı 20°, uzaklaşma açısı 27° — bunlar arazi araçlarının veri sayfalarında aradığınız türden sayılar.

e-Hybrid Motor: Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Yeni Compass, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip e-Hybrid sistemiyle geliyor. Mekanik yapı şöyle:

  • İçten yanmalı motor: 1.2 litre, 3 silindir, 136 HP

  • Elektrik motoru: 28 HP

  • Sistem toplam gücü: 145 HP

  • Sistem torku: 230 Nm

  • Şanzıman: eDCS6 (elektrikli kavramalı 6 ileri)

  • Çekiş: Ön tekerlekten çekiş (FWD)

0-100 km/s hızlanma 10 saniye, maksimum hız 195 km/s. Bu değerler gündelik kullanımda yeterlilik sağlarken hibridin asıl katkısı yakıtta görünüyor: WLTP birleşik tüketim 5,6-5,7 lt/100 km. CO₂ emisyonu ise 127-130 g/km aralığında kalıyor.

Batarya kapasitesi 0,9 kWh — bu rakam tam elektrikli sürüş sunmuyor ama frenleme enerjisini geri kazanarak şehir içi durdurup kalkmalarda yakıt tüketimini düşürüyor. Gerçekçi bir beklenti yönetimi için bu farkı bilmek önemli.

İki Versiyon, İki Farklı Öncelik

Yeni Compass iki donanım seviyeliyle sunuluyor: Limited ve Summit.

Jeep Compass Limited: Teknoloji Odaklı Taban

Limited versiyonun öne çıkardığı şey ağırlıklı olarak sürüş teknolojisi:

  • 16' multimedya ekranı ve 10,25' dijital gösterge paneli

  • Seviye 2 otonom sürüş desteği

  • Adaptif hız sabitleyici ve şerit konumlandırma asistanı

  • Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

  • Selec-Terrain sürüş modları

  • Focal Hi-Fi premium ses sistemi

  • Panoramik açılır sunroof

  • 18' alaşım jantlar

Jeep Compass Summit: Limited'e Ek Donanımlar

Summit, Limited donanımının üzerine konforu katıyor:

  • LED Matrix farlar (Limited'de Full-LED Reflektör)

  • Aydınlatmalı 7 slot ikonik ön ızgara

  • Suni deri, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar

  • Hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bel ve yanal destekler

  • 360° kamera

  • Handsfree elektrikli bagaj kapağı

  • Isıtmalı ön cam (buz çözücü)

  • Kör nokta sistemi

Koltuk seçimi iki versiyon arasındaki en görünür fark: Limited'de siyah-gri kumaş '7-parçalı' kabartmalı tasarım, Summit'te ise perforeli 'Goldrake' desenli Scuba suni deri geliyor.

Yeni Compass’in Boyutları

Kompakt SUV arayanlar için boyutlar kritik. Yeni Compass'ın tam ölçüleri:

  • Ölçü

  • Değer

  • Uzunluk

  • 4.552 mm

  • Genişlik (aynalar katlı)

  • 1.928 mm

  • Yükseklik (tavan rayları dahil)

  • 1.675 mm

  • Aks mesafesi

  • 2.795 mm

  • Çalışır ağırlık

  • 1.667 kg

  • Çekme kapasitesi

  • 1.150 kg

Aks mesafesi 2.795 mm, bu sınıf ortalamasının üzerinde — yani arka koltukta bacak mesafesi sıkışık değil.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass, 6 renk seçeneğiyle geliyor. Yıldız işaretli renklerde siyah tavan standart olarak sunuluyor:

  • Havai Yeşili

  • Pasifik Mavi

  • Yosemite Gri

  • Volkanik Siyah

  • Antarktika Beyaz

  • Amazon Kahve

Havai Yeşili, segmentte dikkat çeken en cesur seçenek olarak öne çıkıyor - özellikle Summit donanımıyla kombinlendiğinde.

Kısaca

Yeni Jeep Compass e-Hybrid, off-road kimliğini korurken gündelik kullanımda pratikliği ön plana taşıyan bir yapıyla geliyor. 145 HP'lik hibrit sistem, 408 mm'lik su geçiş derinliği ve Seviye 2 otonom sürüş desteği bu sınıfta nadiren bir arada bulunan özellikler. Şehirde yüksek teknoloji, açık arazide gerçek kapasite arayanlar için teknik veri sayfası umut verici görünüyor.

#işbirliği

