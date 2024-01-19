Beklediğimiz Haber Sonunda Geldi! Jacob Elordi Euphoria'nın Yeni Sezonunun Ne Zaman Geleceğini Duyurdu
Beklediğimiz Haber Sonunda Geldi! Jacob Elordi Euphoria'nın Yeni Sezonunun Ne Zaman Geleceğini Duyurdu
Kaynak: https://twitter.com/popgek/status/174...
Uzun zamandır beklenen müjdeli haber nihayet geldi. Euphoria'nın başrol oyuncularından Jacob Elordi, dizinin yeni sezonunun ne zaman ekranlara geleceğini duyurdu.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Sevilen gençlik dizisi Euphoria'nın ünlü yıldızı Jacob Elordi'yi hepimiz tanıyoruz.
Kendisi dizideki partnerleriyle kurduğu sallantılı ve garip ilişkileriyle meşhur.
Aynı zamanda Elordi, Saltburn'deki Felix Catton karakteriyle de çok seviliyor.
Hatırlarsanız Euphoria, son sezonu ile ekranlara veda etmiş ve yeni sezonunun ne zaman geleceği hakkında herhangi bir tarih verilmemişti.
Dizi hayranlarının meraklı bekleyişi hala devam ederken Jacob Elordi, sonunda beklediğimiz haberi verdi.
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Elordi, Euphoria'nın yeni sezonunun yakın zamanda çekilmesini umduğunu söyledi.
Hatta Elordi, "Umarım yakında çekeriz yoksa beni Benjamin Button gibi tersine yaşlandırmaları gerekecek. Koridorda yürümekten belime ağrı girer hale geleceğim." diyerek yeni sezonu merakla bekleyen tek kişinin biz olmadığını da göstermiş oldu.
Euphoria'nın 3. sezonunun 2025'te ekranlara dönmesi bekleniyor. Yani biz de Elordi de biraz daha bekleyecek gibi.
Peki siz Euphoria'nın yeni sezonunu izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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