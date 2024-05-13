Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemini Daha Rahat Geçirmesini Sağlayacak 10 Yöntem

Eğer 6. ayı dolduysa yani bebeğiniz ek gıdaya başladıysa havuç, kereviz sapı gibi sert gıdaları uzun bir şekilde kesip vererek bebeğinizin dişlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Fakat bu yöntemi uygularken güvenlik için bebeğinizin yanında bir yetişkin olması gerektiğini es geçmeyin.