Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemini Daha Rahat Geçirmesini Sağlayacak 10 Yöntem
Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemini Daha Rahat Geçirmesini Sağlayacak 10 Yöntem
Bebeklerin diş çıkarma dönemi çok sancılı geçebiliyor. Miniklerin daha rahat şekilde diş çıkarma yöntemlerini listeledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak geleneksel bir yöntem olan diş kaşıyıcılarından faydalanarak başlayabilirsiniz.
2. Temiz ve soğuk bir bezle bebeğinizin diş etlerine masaj yapabilirsiniz.
3. Bebeğinizin diş etlerine mesaj yapın.
4. Havuç, kereviz sapı gibi sert gıdalardan destek alabilirsiniz.
5. Bebeğinize soğutulmuş meyve vermeniz de bu yöntemlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın