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Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemini Daha Rahat Geçirmesini Sağlayacak 10 Yöntem

etiket Bebeklerin Diş Çıkarma Dönemini Daha Rahat Geçirmesini Sağlayacak 10 Yöntem

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 12:01

Bebeklerin diş çıkarma dönemi çok sancılı geçebiliyor. Miniklerin daha rahat şekilde diş çıkarma yöntemlerini listeledik...

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1. İlk olarak geleneksel bir yöntem olan diş kaşıyıcılarından faydalanarak başlayabilirsiniz.

1. İlk olarak geleneksel bir yöntem olan diş kaşıyıcılarından faydalanarak başlayabilirsiniz.

Bebeğiniz için özel olarak tasarlanmış diş kaşıyıcıları kullanabilirsiniz. Bu kaşıyıcılar, diş etlerini hafifçe masaj yaparak rahatlatır ve diş çıkarma sürecindeki rahatsızlığı minimuma indirir. Boyasız, üretiminde sağlığa zararlı maddeler bulunmayan diş kaşıyıcıları tercih etmeyi ise unutmayın.

2. Temiz ve soğuk bir bezle bebeğinizin diş etlerine masaj yapabilirsiniz.

2. Temiz ve soğuk bir bezle bebeğinizin diş etlerine masaj yapabilirsiniz.

Temiz, soğuk ve hafif nemlendirilmiş bir bezle bebeğinizin yüzünü ve boynunu silin. Bu bebeğinizin rahatlamasına fazlasıyla yardımcı olacak. Ayrıca bu süreçte parmağa takılan bebek diş fırçalarından da destek alabilirsiniz.

3. Bebeğinizin diş etlerine mesaj yapın.

3. Bebeğinizin diş etlerine mesaj yapın.

Bebeğinizin hassaslaşmış olan diş etlerine özenli bir şekilde masaj yaparak diş çıkma sürecini biraz olsun rahatlatabilirsiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra bebeğinizin diş etlerine dairesel hareketlerle masaj yapın. Kan dolaşımını arttığında rahatlaması kaçınılmaz olacaktır.

4. Havuç, kereviz sapı gibi sert gıdalardan destek alabilirsiniz.

4. Havuç, kereviz sapı gibi sert gıdalardan destek alabilirsiniz.

Eğer 6. ayı dolduysa yani bebeğiniz ek gıdaya başladıysa havuç, kereviz sapı gibi sert gıdaları uzun bir şekilde kesip vererek bebeğinizin dişlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Fakat bu yöntemi uygularken güvenlik için bebeğinizin yanında bir yetişkin olması gerektiğini es geçmeyin.

5. Bebeğinize soğutulmuş meyve vermeniz de bu yöntemlerden biri.

5. Bebeğinize soğutulmuş meyve vermeniz de bu yöntemlerden biri.

Bebeğiniz katı gıdaya geçtikten sonra tahriş olan diş etlerini soğutulmuş muz püresiyle rahatlatabilirsiniz. Boğulma tehlikesine karşı meyveyi meyve filesine koyun ve bebeğinize yalayarak veya emerek yiyeceği şekilde verin. Bu şekilde de önleminizi almış olacaksınız.

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6. Salyalarını sürekli olarak temiz bir bezle silin ki hassas derisi tahriş olmasın.

6. Salyalarını sürekli olarak temiz bir bezle silin ki hassas derisi tahriş olmasın.

Bebeklerin ne kadar hassas olduğu malum. Hijyenin de önemi işin içine girince salyalarını sürekli olarak temizlemek önem kazanıyor.

7. Doktorunuza danışarak ağrı kesici etkisi olan şurup gibi ilaçlardan yararlanabilirsiniz.

7. Doktorunuza danışarak ağrı kesici etkisi olan şurup gibi ilaçlardan yararlanabilirsiniz.

Doktorunuza danıştıktan sonra uygun bebek ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Özellikle gece uykularını rahatlatmak için etkili olurlar.

8. Sıcak yiyecek ve içecekler yerine soğuk ya da ılık olanları tercih etmelisiniz.

8. Sıcak yiyecek ve içecekler yerine soğuk ya da ılık olanları tercih etmelisiniz.

Tam da bebeklerinizin en hassas olduğu dönem olduğundan yedirdiğiniz mamaların çok sıcak ve soğuk olmamasına özen göstermelisiniz. Ilık olarak vermeniz daha uygun olacaktır.

9. Dikkat dağıtıcı aktiviteler de yapabilirsiniz.

Bebeğinizin dikkatini çekecek aktiviteler planlayın. Oyalanmak, diş çıkarma sırasındaki rahatsızlığını unutturur. Ayrıca beraber de kaliteli vakit geçirmiş olursunuz.

10. Bol bol kucaklayabilirsiniz.

10. Bol bol kucaklayabilirsiniz.

Bebeğinizin size sarılarak güvende hissetmesini sağlayın. Temas bebekler için oldukça önemlidir. Sevgi her yerde iyileştirir.

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