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Bebeklerin Bağışıklık Sistemini Güçlendirmede Etkili Olan 13 Besin

etiket Bebeklerin Bağışıklık Sistemini Güçlendirmede Etkili Olan 13 Besin

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:01

Bebeklerde bağışıklık sistemi, yetişkinlere nazaran oldukça zayıftır. Bu nedenle bebek vücudu hastalıklara karşı da daha zayıf olur. Haliyle bebek bağışıklığını güçlendirmek için anne sütü dışında pek çok doğal gıdayı beslenme planına dahil etmek gerekir. Peki nedir bu gıdalar? 

İşte 13 bağışıklık dostu besin!

Not: Bebeğinizin beslenme planında yapacağınız her değişikliği öncesinde doktorunuzla konuşmanız ve bebeğinizin yaşına ve kilosuna uygun porsiyonlar hazırlamanız önerilir!

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1. Anne Sütü

Bebeklerde güçlü bağışıklığa en büyük etkiyi sağlayan gıda anne sütüdür. İçindeki bileşenlerle bebeğin ihtiyaç duyduğu bütün besinleri sağlayan anne sütü, antikor bakımından da oldukça zengindir. Bu nedenle bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü beslenmesi, 2 yaşına kadar ise anne sütünün devam ettirilmesi önerilir.

2. Ev Yoğurdu

Ev yoğurdu, ek besine geçen bebeklere uygun bir besindir. Bağırsak dostu bakteri içeriği ile probiyotik etki yapan anne yoğurdu, aynı zamanda ek protein ve kalsiyum sağlayarak vücudu hastalıklardan korur. Bu nedenle yemeklerin yanında veya ara öğünlerde, tek başına ya da içine meyve, bal benzeri besinler eklenerek tüketilebilir.

3. Karadut Şurubu

Karadut şurubu hem günlük tüketime hem de ağız içi yaraları gidermeye yardımcı harika bir takviyedir. Kendiliğinden şekerli olan bu doğal şuruplar, bebeklerin tatlı ihtiyacını gönül rahatlığıyla karşılamaya yardımcıdır. Ayrıca suyla karıştırılarak gargara yapmaya veya pamuk üzerine damlatılarak aftların üzerine sürmeye de uygundur. İçindeki kırmızı meyvelerden gelen vitaminler ve antioksidanlar ise bağışıklık sistemini destekler.

4. Kivi

Kivi harika bir C vitamini kaynağıdır, ayrıca demir emilimini kolaylaştırarak bebek vücudunun gereksinim duyduğu mineralleri sağlar. Vücut savunma sisteminde aktif olarak görev alan kivi, antioksidan yönünden de zengindir. Böylece vücudu mikroplara karşı korur ve bakterileri uzaklaştırır. Bebekler kivi tüketimini artırmak için narenciyelerle hazırlanmış taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir.

5. Ananas

Zengin bir lif kaynağı olan ananas tam bir bağırsak dostudur. Ayrıca içindeki yüksek C vitamini ve mineraller sayesinde kan dolaşımını ideal seviyeye getirir. Tıpkı havuç, kayısı, mango, şeftali ve tatlı patates gibi diğer turuncu-sarı renkli meyve sebzelerde olduğu gibi, ananas da beta-karoten yüksekliği ile öne çıkar. Bu sayede hem vücut bağışıklığını güçlendirir hem de göz sağlığını korur.

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6. Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak, vücuttaki bakterileri öldüren ve dokuları onaran sağlıklı besinler arasındadır. Ayrıca bebeklerin damak lezzetini zenginleştirmek için kullanılabilir. Fakat bebeklerde soğan, sarımsak tüketimi için minimum 12 ay beklemek gerekir. Bu dönemden sonra bebeğin diğer öğünlerine azar azar soğan, sarımsak eklenebilir. Bu dönemde köri ve zerdeçal gibi bağışıklığı destekleyen baharatlardan da faydalanılabilir.

7. Avokado

Avokado, sağlıklı yağlar ve A ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmeye büyük katkı sağlar. Ayrıca doğrudan biyolojik tepkimelerde kullanılan esansiyel yağ asitleri içerdiğinden vücut gelişimini hızlandırır. Avokado tüketimini kolaylaştırmak için yoğurt veya diğer pürelerle birlikte ev yapımı karışımlar hazırlanabilir.

8. Keçi Boynuzu Özü

Soğuk sıkım üretilen keçi boynuzu özü, içinde doğal olarak şeker barındıran ve özel sıkım tekniği sayesinde pekmeze kıyasla çok daha yüksek besleyiciliğe sahip olan bir besindir. Herhangi bir katkı maddesi bulundurmayan keçi boynuzu özü, bebeğin şeker ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılamak için de harikadır. Ayrıca demir içeriği sayesinde hem vücuttaki mineral açığını kapatır hem de alyuvarlardaki üretimi artırarak kansızlık sorunlarını önler. Çikolata gibi katkılı besinlere kıyasla gün içinde 1-2 kaşık tüketilecek bu tür özütler, onun sağlığına çok daha iyi gelecektir.

9. Yulaf Lapası

Yulaf, beta glukan ve çinko yönünden zengin olduğundan bağışıklığı güçlendirmeye son derece faydalıdır. Zengin lif içeriği ise gaz ve kabız gibi şikayetleri önlemede etkilidir. Bu nedenle bebek beslenmesinde yulafa fazlaca yer verilebilir. Örneğin; süt ve keçi boynuzu özü ile tatlandırılan, üzerine kayısı, muz gibi meyveler eklenen bir yulaf lapası, onun için en sağlıklı kahvaltı olabilir.

10. Somon balığı

Somon, Omega-3 yağ asidi bakımından son derece zengindir ve bu özelliği ile beyin gelişimini destekler. Ek olarak vücudu iltihap ve enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Bebeklerde somon yeme alışkanlığı oluşturmak için tek başına balık vermek yerine, yanında patates benzeri haşlanmış sebzelerin ve pürelerin olduğu daha renkli bir tabak hazırlanabilir.

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11. Mercimek

Mercimekteki polifenoller, bebek vücudunda antioksidan ve anti-enflamatuar etki yapar. Böylece vücudun iltihap ve enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. Özellikle sonbahar kış aylarında çorba veya sulu yemek şeklinde tüketilen mercimek, bebeklerin sağlıklı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.

12. Brokoli

Brokoli C, A ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve karbonhidrat bakımından da son derece zengindir. Bağırsak sağlığında doğrudan rol alarak bebeklerin sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur ve kan şekerini kontrol altında tutar. Bütün bu olumlu etkileri sebebiyle bağışıklığı güçlendirir. Bebeklerin lezzet olarak pek sevmediği bir besin olsa da günlük öğünlere mutlaka eklenmesi gerekir. Bunun için sütle tatlandırılmış brokoli çorbası yapılabilir, diğer sebzelerle birlikte brokoli mücveri hazırlanabilir veya sulu yemeklere az miktarda eklenebilir.

13. Yumurta

Bebekler için anne sütünden sonra en sağlıklı ve besleyici besinlerden biri yumurtadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri sağlama konusunda mükemmel olan yumurta, aynı zamanda iyi bir demir kaynağıdır ve A, D, E, B12 gibi vitaminler bakımından zengindir. Böylece hem genel vücut direncini artırır hem hastalıklara karşı korur hem de zeka gelişimini destekler. Dolayısıyla omlet, menemen, rafadan veya daha pek yumurta tarifi, bebek öğünlerinde mutlaka olması gereken öneriler arasındadır.

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