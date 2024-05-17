Bebeklerin Bağışıklık Sistemini Güçlendirmede Etkili Olan 13 Besin

Bebeklerde bağışıklık sistemi, yetişkinlere nazaran oldukça zayıftır. Bu nedenle bebek vücudu hastalıklara karşı da daha zayıf olur. Haliyle bebek bağışıklığını güçlendirmek için anne sütü dışında pek çok doğal gıdayı beslenme planına dahil etmek gerekir. Peki nedir bu gıdalar?

İşte 13 bağışıklık dostu besin!

Not: Bebeğinizin beslenme planında yapacağınız her değişikliği öncesinde doktorunuzla konuşmanız ve bebeğinizin yaşına ve kilosuna uygun porsiyonlar hazırlamanız önerilir!