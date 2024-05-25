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Bebekler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Bebekler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 12:01

Bebekler, hayatımızın en büyülü ve heyecan verici varlıklarından biridir. Peki, sen onların dünyasını ne kadar iyi tanıyorsun? Bebeklerle ilgili bilgilerini test edeceğiz. Hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. İlk sorumuz! Bebeklerin genellikle hangi ayda emeklemeye başladığı bilinir?

2. Bebekler hangi ayda genellikle oturmaya başlarlar?

3. Bu bebek sence kaç aylıktır?

3. Bu bebek sence kaç aylıktır?

4. Bebeklerin hangi ayda genellikle başlarını dik tutmaya başladıkları bilinir?

5. Bu bilgi doğru mu? Bebeklerin vücut sıcaklığı genellikle yetişkinlerinkinden daha yüksektir.

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6. Bebeklerin genellikle doğduklarında keskin bir görme yetenekleri vardır.

7. Bebekler hangi yaş aralığında genellikle kendilerini döndürmeye başlarlar?

8. Bebeklerin genellikle kaç ay sonra ek gıdalara başlamaları önerilir?

9. Bebekler 4.aydan itibaren konuşabilmeye başlarlar.

10. Son olarak, bebeklerin hangi ayda genellikle ilk kez annelerine gülen yüz ifadeleri yapmaya başladıkları bilinir?

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