Bebekler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Bebekler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Bebekler, hayatımızın en büyülü ve heyecan verici varlıklarından biridir. Peki, sen onların dünyasını ne kadar iyi tanıyorsun? Bebeklerle ilgili bilgilerini test edeceğiz. Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuz! Bebeklerin genellikle hangi ayda emeklemeye başladığı bilinir?
2. Bebekler hangi ayda genellikle oturmaya başlarlar?
3. Bu bebek sence kaç aylıktır?
4. Bebeklerin hangi ayda genellikle başlarını dik tutmaya başladıkları bilinir?
5. Bu bilgi doğru mu? Bebeklerin vücut sıcaklığı genellikle yetişkinlerinkinden daha yüksektir.
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