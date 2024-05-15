Bebek Gelişimi İçin Özellikle İlk Yıllarda Birlikte Deneyebileceğiniz 11 Oyun ve Aktivite

Bebeğinizle saklambaç oynamak, hem onun eğlenmesini sağlar hem de gizli nesnelerin varlığını keşfetmesine yardımcı olur. Bir nesneyi arkanıza saklamak, bebeğinizin ya da kendi gözünü kapatarak veya basit bir örtüyle saklanıp çıkarak oyunu daha da heyecanlı hale getirebilirsiniz.