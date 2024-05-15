Bebek Gelişimi İçin Özellikle İlk Yıllarda Birlikte Deneyebileceğiniz 11 Oyun ve Aktivite
Bebek Gelişimi İçin Özellikle İlk Yıllarda Birlikte Deneyebileceğiniz 11 Oyun ve Aktivite
Bebekler özellikle de ilk yıllarda gerek motor gerek duyusal olarak inanılmaz hızlı bir şekilde gelişiyor. Bir bakmışsınız iki gün önce tutamadığı bir nesneyle oynamaya başlamış. Bu anları yakından gözlemlemek için bebeğinizin ilk yıllarında birlikte oynayabileceğiniz 11 aktiviteyi sizler için listeledik. Sizi içeriğe alalım! 👇
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1. Saklambaç ve Ce-e oyununlarıyla eğlenin.
2. Parmaklarını kullanabileceği farklı senaryolar üretin.
3. Müzik açın ve gerisini bebeğinize bırakın!
4. Dokunma ve hissetme algısını geliştirecek nesneler kullanın.
5. Yürümesini destekleyecek oyuncaklarla oynatın.
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6. Yapı oyuncaklarıyla vakit geçirmesini sağlayın.
7. Banyo yaparken eğlenceli ve öğretici aktivitelerle suda keyifli vakit geçirin.
8. Müzik enstrümanları ya da müzikli oyuncaklarla ritim duygusunu geliştirin.
9. Ellerini daha iyi kullanması için kavrama çalışmaları yaptırın.
10. Top yuvarlama, yakalama ve itme gibi farklı eylemlerle motor becerilerini artırın.
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