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Bebek Bakımıyla İlgili Bilmen Gereken Şey Ne?

etiket Bebek Bakımıyla İlgili Bilmen Gereken Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 18:04

Bebek bakımının oldukça hassas bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer sen de bir bebek sahibi isen bunu bizden çoook daha iyi bildiğinden eminiz ama insanız ve bazı konularda eksik bilgilerimiz olabilir. Soruları cevaplayarak bebek bakımında neyi bilmen gerektiğini söyleyeceğiz. Belki unuttuğun bir şeydir, böylelikle hafızanı tazelemiş olacağız!

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Bebeğini kucağına sık sık alıyor musun?

2. Bebeğin gecenin bir yarısı uyandığında senin ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

3. Alt değiştirme konusunda seni en çok ne zorluyor diye sorsak?

3. Alt değiştirme konusunda seni en çok ne zorluyor diye sorsak?

4. Dürüst ol: Hiç bebeğin çok ağlıyor diye onunla beraber ağladığın oldu mu?

5. Bebeğin banyo saatleri nasıl geçiyor?

5. Bebeğin banyo saatleri nasıl geçiyor?
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6. Bütün anne ve babalar bebekleriyle ilgilenirken yorgun düşebilir. Peki sen bunlardan hangisi oluyorsun?

7. Bebeğinle ne sıklıkta dışarı çıkıyorsunuz?

8. Tırnak kesme zamanı geldiğinde...

8. Tırnak kesme zamanı geldiğinde...

9. Son sorudayız! Bebeğinin kakasının rengi değiştiğinde...

9. Son sorudayız! Bebeğinin kakasının rengi değiştiğinde...

Bebeğinin gazını bisiklet hareketi ile çıkarabilirsin!

Bebeğinin gazını bisiklet hareketi ile çıkarabilirsin!

Bisiklet hareketi, gazı sıkışan bebeklerde hem mideyi hem bağırsakları rahatlatabiliyor. Bebeğini sırt üstü yatırıp bacaklarını yavaşça pedallıyormuş gibi hareket ettirmen yeterli. Kısa süreli ama düzenli denemeler etkili olabilir. Bir de şunu ekleyelim: Bu tür hareketleri aç karnına değil, emzirdikten veya biberon verdikten bir süre sonra yapman daha iyi olur. Bazen sadece bisiklet hareketi yeterli olmayabilir, kucağa alıp dik pozisyonda elini sırtının üst kısmından alt kısma doğru aşağı çekmek bile işe yarar.

Bebeğinin tırnaklarını çok fazla uzamadan kesmelisin.

Bebeğinin tırnaklarını çok fazla uzamadan kesmelisin.

Minicik tırnaklar gibi görünse de bebekler o minik ellerle yüzlerini kolayca çizebiliyorlar. Hâliyle düzenli kesim şart. Ama kabul edelim ki minik bir parmakla uğraşmak herkesi biraz gerer. Burada önemli olan şey ise işi güvenli ve sakin bir şekilde yapmak. Bebekler uykudayken ya da sakin bir anındayken tırnaklarını kesmek işini kolaylaştırır. Keserken değil, törpülerken daha rahat hissediyorsan o da olur. Uçlarını yumuşatmak bile çiziği önler. Bazı ebeveynler ilk aylar sadece yumuşak törpüyle devam ediyor, bazıları minik bebek makaslarını tercih ediyor. Hangisiyle kendini rahat hissediyorsan onu kullan. Asıl mesele bu küçük adımı ihmal etmemek. Çünkü minicik bir tırnak bile bazen bir bebeğin yüzünü çizebiliyor.

Bebeğini temizlerken ıslak mendil yerine ılık su ve pamuk kullanabilirsin!

Bebeğini temizlerken ıslak mendil yerine ılık su ve pamuk kullanabilirsin!

Islak mendiller hayat kurtarıcı gibi dursa da, bebek cildi o kadar hassas ki bazı durumlarda gereğinden fazla tahrişe neden olabiliyorlar. Özellikle kaka sonrası temizlikte mendiller cildi zorlayabiliyor. Ilık su ve pamukla temizlik yapmak daha nazik ve etkili bir yöntem. Bebeğinin cildi daha az reaksiyon gösterir ve hem de pişik riski azalır. Hele ki bez bölgesi kızarmaya başladıysa bu yöntem büyük rahatlık sağlar. Kaka sonrası suyla temizlemek biraz daha zahmetli gibi görünse de uzun vadede çok işe yarar. Eğer dışarıdaysan ve su bulmak zorsa hassas ciltler için olan ıslak pamuklar ya da su bazlı mendiller de iş görebilir. Önemli olan cilde mümkün olduğunca az temasla ve nazikçe davranmak.

Bebeğini uyuturken kısık sesle konuşmaya özen gösterebilirsin.

Bebeğini uyuturken kısık sesle konuşmaya özen gösterebilirsin.

Bebekler için uyku sadece dinlenmek değil, aynı zamanda gelişimin bir parçası. Uyku öncesi ortam ne kadar sakin olursa, bebekler o kadar rahat uykuya geçer. Ses tonu da burada önemli. Kısık sesle ve yumuşak bir tonda konuşmak bebeğe güven verir. Bebeğin seni duydukça kendini daha huzurlu hisseder ama yüksek ses, aniden değişen tonlar ya da ani hareketler onu huzursuz edebilir. Uyku öncesi konuşmalar ninni gibi bir etki yaratabilir. Ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemli. “Şimdi uyuyoruz tatlım.”, “Buradayım ben.” gibi basit cümleler bile onun için yeterli. Bir de ortamı hafif karartmak ve gürültüyü azaltmak işleri kolaylaştırır. Ortamın hafif karanlık olması ve ani seslerden uzak tutulması, bebeğin uykuya geçişini kolaylaştırır. Bu anlarda loş bir gece lambası özellikli sabit bir beyaz gürültü sesi, bebeğe güvenli bir ortam hissi verir.

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Ma Belle
Ma Belle
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