Bebek Bakımıyla İlgili Bilmen Gereken Şey Ne?
Bebek bakımının oldukça hassas bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer sen de bir bebek sahibi isen bunu bizden çoook daha iyi bildiğinden eminiz ama insanız ve bazı konularda eksik bilgilerimiz olabilir. Soruları cevaplayarak bebek bakımında neyi bilmen gerektiğini söyleyeceğiz. Belki unuttuğun bir şeydir, böylelikle hafızanı tazelemiş olacağız!
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Bebeğini kucağına sık sık alıyor musun?
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2. Bebeğin gecenin bir yarısı uyandığında senin ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
3. Alt değiştirme konusunda seni en çok ne zorluyor diye sorsak?
4. Dürüst ol: Hiç bebeğin çok ağlıyor diye onunla beraber ağladığın oldu mu?
5. Bebeğin banyo saatleri nasıl geçiyor?
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6. Bütün anne ve babalar bebekleriyle ilgilenirken yorgun düşebilir. Peki sen bunlardan hangisi oluyorsun?
7. Bebeğinle ne sıklıkta dışarı çıkıyorsunuz?
8. Tırnak kesme zamanı geldiğinde...
9. Son sorudayız! Bebeğinin kakasının rengi değiştiğinde...
Bebeğinin gazını bisiklet hareketi ile çıkarabilirsin!
Bebeğinin tırnaklarını çok fazla uzamadan kesmelisin.
Bebeğini temizlerken ıslak mendil yerine ılık su ve pamuk kullanabilirsin!
Bebeğini uyuturken kısık sesle konuşmaya özen gösterebilirsin.
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