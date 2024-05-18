Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Bebeğinle İletişimini Güçlendirecek Şey Ne?

etiket Bebeğinle İletişimini Güçlendirecek Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 15:01

Sen bize bebeğinle arandakileri anlat, biz de ilişkinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan şeyi söyleyelim. E hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Genellikle bebeğinle iletişim kurmak için bunlardan hangisini yapıyorsun?

2. Peki ağladığında nasıl tepki veriyorsun?

3. Genellikle oyun için bunlardan hangisini yapıyorsun?

4. Peki ne sıklıkta ten teması kuruyorsun?

5. İletişim kurarken genellikle hangi tonu kullanıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ne sıklıkta dışarıya gezmeye çıkıyorsunuz?

7. Peki ne sıklıkta birlikte uyuyorsunuz?

8. Peki günlük hayatında da bebeğine bir şeyler anlatıyor, onunla hep iletişim kuruyor musun?

Biraz daha oyun!

Biraz daha oyun!

Sizin iletişiminiz oldukça güçlü yine de daha sağlıklı ve güçlü bir temel oluşturmak istiyorsanız onun gelişimine de katkı sağlayacak oyunlar oynayabilirsiniz. Böylece hem doğru ve onun da anlayabileceği bir iletişim kurabilir hem de aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Onun zevkine ve gelişimine katkı sağlayacak oyunlar ilişkinize çok iyi gelecek!

Biraz daha temas!

Biraz daha temas!

İletişiminiz oldukça iyi ama biraz daha temas gerekiyor. Özellikle bebekler gelişim dönemlerinde anneleri ile temas yoluyla bağ kurar ve bu şekilde aralarındaki bağı güçlendirir. Bu yüzden daha fazla kucağınıza alabilir, daha fazla masaj yapabilirsiniz. Günlük iletişiminize bol bol temas eklemeyi unutmayın.

Biraz daha sohbet!

Biraz daha sohbet!

Bebeğinizle iletişiminizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan en önemli şey kelimeler! Her ne kadar o küçük bir birey olsa da sizi anlayabiliyor. Bu yüzden onunla sohbet edebilir ve onun yanınızda olduğunuzu ona hissettirebilirsiniz. Doğru ve etkili bir iletişim aranızdaki bağın da temellerini oluşturacağı için günlük olarak iletişim kurmayı ihmal etmeyin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın