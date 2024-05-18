Bebeğinle İletişimini Güçlendirecek Şey Ne?
Bebeğinle İletişimini Güçlendirecek Şey Ne?
Sen bize bebeğinle arandakileri anlat, biz de ilişkinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan şeyi söyleyelim. E hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Genellikle bebeğinle iletişim kurmak için bunlardan hangisini yapıyorsun?
2. Peki ağladığında nasıl tepki veriyorsun?
3. Genellikle oyun için bunlardan hangisini yapıyorsun?
4. Peki ne sıklıkta ten teması kuruyorsun?
5. İletişim kurarken genellikle hangi tonu kullanıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın