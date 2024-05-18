Bebeğinle İletişimini Güçlendirecek Şey Ne?

Sizin iletişiminiz oldukça güçlü yine de daha sağlıklı ve güçlü bir temel oluşturmak istiyorsanız onun gelişimine de katkı sağlayacak oyunlar oynayabilirsiniz. Böylece hem doğru ve onun da anlayabileceği bir iletişim kurabilir hem de aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Onun zevkine ve gelişimine katkı sağlayacak oyunlar ilişkinize çok iyi gelecek!