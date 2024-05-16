Bebeğim Neden Ağlıyor? Bebeklerin Neden Ağladığını Anlamak İçin Bilmeniz Gereken 12 Şey

Kolik, bebeklerde 3 haftadan 3 aya kadar süren yoğun ve sürekli ağlama nöbetleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde bazı bebekler kolik sancısı yaşayabilir ve bu da sürekli ağlamalarına neden olabilir. Kolik ağlaması genellikle belirli bir zamanda günün belirli saatlerinde ortaya çıkar ve bu zamanlarda bebeğin sakinleştirilmesi zor olabilir. Kolik belirtileri gösteren bebeğiniz için doktorunuzdan destek almak en doğrusu olacaktır.