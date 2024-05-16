Bebeğim Neden Ağlıyor? Bebeklerin Neden Ağladığını Anlamak İçin Bilmeniz Gereken 12 Şey
Bebeğim Neden Ağlıyor? Bebeklerin Neden Ağladığını Anlamak İçin Bilmeniz Gereken 12 Şey
Bebeklerin ağlama nedenleri biraz karmaşık olabilir, değil mi? Bu yolda sabırlı olmak, onları dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak ve her şeyin üstesinden gelmek için en büyük yardımcınız olacaktır. Bebeklerin ağlamalarının arkasında yatan nedenleri anlamak için içeriğe geçelim! 👇
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1. Islak bez
2. Uykusuzluk
3. Açlık
4. Yeni keşifler
5. Kolik
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6. Alerjiler
7. Yorgunluk
8. Sıcaklık
9. Duygusal ihtiyaçlar
10. Gaz sancısı
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