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BDDK Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi: Limitler Azalabilir!

BDDK Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi: Limitler Azalabilir!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 11:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlama konusunda uyardı.

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BDDK, bankaları talimatla kredi kartı limitleri konusunda uyardı.

BDDK, bankaları talimatla kredi kartı limitleri konusunda uyardı.

Bankaların müşterilere verdikleri kredi kartlarındaki limitlerde ilk yıl için mevcut gelirlerinin 4 katı oran kuralı bulunurken, bazı bankaların bu sınırı ihlal ettiği gözleniyor.

Bankalar, müşterilerine aylık gelirlerinin 10 ila 15 katı arasında limit tahsis edebiliyor.

Bankalar, müşterilerine aylık gelirlerinin 10 ila 15 katı arasında limit tahsis edebiliyor.

Yeniçağ haberine göre, BBDK bankalara kart limitleriyle ilgili detaylı bir inceleme başlatması gerektiği talimatını verdi.

İnceleme sonrası kart limitlerinde düşüş beklenirken, TCMB de Kasım 2033'te durdurduğu kredi kartı faiz oranlarını 15 gün arayla güncellemişti.

İnceleme sonrası kart limitlerinde düşüş beklenirken, TCMB de Kasım 2033'te durdurduğu kredi kartı faiz oranlarını 15 gün arayla güncellemişti.
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