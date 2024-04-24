BDDK Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi: Limitler Azalabilir!
BDDK Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi: Limitler Azalabilir!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları müşterilerine fazladan kredi kartı limiti tanımlama konusunda uyardı.
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BDDK, bankaları talimatla kredi kartı limitleri konusunda uyardı.
Bankalar, müşterilerine aylık gelirlerinin 10 ila 15 katı arasında limit tahsis edebiliyor.
İnceleme sonrası kart limitlerinde düşüş beklenirken, TCMB de Kasım 2033'te durdurduğu kredi kartı faiz oranlarını 15 gün arayla güncellemişti.
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