Bayram Tatilinin Acı Bilançosu: 38 Kişi Öldü, 5026 Kişi Yaralandı
Bayram Tatilinin Acı Bilançosu: 38 Kişi Öldü, 5026 Kişi Yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günlük bayram tatili süresince meydana gelen 618 trafik kazasında 38 kişinin öldüğünü, 5026 kişinin yaralandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.
Yerlikaya bayram tatili süresince meydana gelen 3071 trafik kazasında 38 kişinin öldüğünü, 5026 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Şoförlere 'aşırı hız yapmama' ve 'kemer takma' yönünde uyarılarda bulunan Yerlikaya 'Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.' dedi.
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