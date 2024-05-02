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Bavul Toplama Sanatı: Evinden Uzun Süre Ayrı Kalacaklar İçin Bavulda Bulunması Gereken 10 Şey

etiket Bavul Toplama Sanatı: Evinden Uzun Süre Ayrı Kalacaklar İçin Bavulda Bulunması Gereken 10 Şey

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 22:18

Uzun bir seyahate çıkmak, ne kadar heyecan verici! Yeni yerler keşfetmek, unutulmaz anılar biriktirmek ve farklı kültürleri deneyimlemek için sabırsızlanıyorsunuz değil mi?

Fakat bu heyecanın yanında, bir endişe de geliyor: Bavulu nasıl toplayacağım? Neleri yanımda götürmeliyim? Ne unutmamalıyım?

Endişelerinize son! Birazdan, uzun seyahatleriniz için bavulunuzu nasıl hazırlayacağınıza dair ipuçları ve püf noktaları bulacaksınız. Hazırsanız, başlayalım!

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1. Giysiler

Giysilerinizi unutacak değilsiniz elbette, ama dikkat etmekte fayda var.Hava durumunu kontrol edin ve buna uygun giysiler seçin. Kat kat giyinebileceğiniz giysiler tercih edin, böylece hava sıcaklığına göre ayar yapabilirsiniz.

İç çamaşırları ve çoraplarınızı, seyahatinize uygun ayakkabılarınızı unutmayın.

Hava soğuk ise bere, eldiven, atkı, deniz tatili ise mayo, havlu, plaj çantası, terlik aldığınızdan emin olun.

2. Kişisel Bakım Ürünleri

Diş fırçası, diş macunu, şampuan, sabun,deodorant, tırnak makası gibi temel kişisel bakım ürünleri bavulunuzda bulunmalı.

Güneş kremi ve nemlendirici gibi cilt bakımı ürünlerini de alabilirsin. Ancak uçak seyahati ise sıvı miktarı sınırı ve sıvı ürünlerin bavulda patlama ihtimali de aklında olsun.

3. İlaçlar

Eğer düzenli olarak bir ilaç kullanıyorsanız, yanınıza yeterli miktarda almayı unutmayın. Ayrıca baş ağrısı, ateş, mide bozuklukları gibi acil durumlar için birkaç temel ilaç da bavulda yer almalı.

4. Elektronik Cihazlar ve Şarj Aletleri

Tablet, laptop, kulaklık, powerbank gibi elektronik cihazlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Bunların şarj cihazlarının unutulma tehlikesi ise hep daha yüksektir. Aman dikkat!

5. Priz Çevirici

Eğer seyahatiniz yurtdışına ise tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilmeniz için unutmamanız gereken en önemli madde tabiki priz çevirici. Gitmeden araştırıp temin etmeniz, bavulunuzda bulundurmanız çok önemli.

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6. Evraklar

Evden çıkmadan defalarca kontrol edilir, bizde hatırlatalım. Pasaport, kimlik kartı, ehliyet, vize belgeleri, biletler gibi seyahat için gerekli olan tüm belgeleri önceden kontrol edip yanınıza alın.

7. Küçük Sağlık Kiti

Seyahat sırasında karşılaşabileceğiniz küçük sağlık sorunlarına karşı da hazırlıklı olun. Bu kit içinde yara bandı, steril gazlı bez, antiseptik mendil veya sprey, ağrı kesici ve güneş yanıkları için soğutucu jeller gibi temel sağlık malzemeleri bulunabilir.

8. Su Geçirmez Torba, Çanta

Islak ya da kirli çamaşırları ayırmak için su geçirmez bir torba da oldukça kullanışlı olacaktır. Ayrıca seyahtinizde yağmurlu bir güne denk gelirseniz günlük kişissel eşyalarınızı yanınıza almak için kullanabilirsiniz.

9. Kitap veya E-kitap Okuyucu

media.npr.org

Uzun sürecek bir seyahatte özellikle yolculuk sırasında zamanınızı değerlendirmek için kitap veya e-kitap okumak harika bir seçenek olabilir.

10. Not Defteri ve Kalem

Gününüzü planlamak veya seyahat anılarınızı not almak için küçük bir not defteri ve kalem de yanınıza alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda lazım olabilecek küçük eşyalar bunlar.

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11. Hafif Atıştırmalıklar

11. Hafif Atıştırmalıklar

Uzun yolculuklarda açlık hissetmeniz olasıdır, bu yüzden hafif atıştırmalıklar bavulunuzda olmasa da çantanızda, yanınızda bulundurabilirsiniz.

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