Basket Maçına Giden Erçel'den İhanete Uğrayan Düvenci'ye 3 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Basket Maçına Giden Erçel'den İhanete Uğrayan Düvenci'ye 3 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Demet Akalın kıymetlisi Alişan'ın şarkısını son ses açtı, bir güzel övdü.
Şeyma Subaşı'nın Japonya sevdası bitmedi.
Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel, biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla basketbol maçına gitti.
Danla Bilic'in köpeği cicilerini giydi.
Erkek kardeşi ve eşiyle tatile çıkan karnı burnunda Burcu Biricik, sezonu açtı.
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Gökhan Fırat'a aşkından yanıp tutuşan İrem Derici, sevgilisi motoruna kuş pisledi diye koşarak evden çıkınca hayal kırıklığına uğradı.
Enis Arıkan selam verdi.
Nesrin Cevadzade, rol arkadaşı Yiğit Özşener'le pozunu paylaştı.
Can Bonomo "sürprizler yolda" dedi.
İhanete uğradığı iddia edilen Ceyda Düvenci, direksiyonu İzmir'e kırdı.
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Aslı Enver, minik kızının minik elleriyle kalpleri eritti.
Pelin Karahan, oğlu Ali Demir'i öpüp koklamalara doyamadı.
Skandal açıklamalarıyla meşhur Selen Görgüzel güne "özlü" söz bıraktı.
Melek Mosso, dünya güzeli kedisi Jülide'yi paylaştı.
Banu Alkan, afroditliğini konuşturdu. Kendi doğum gününü kendi fotoğrafıyla kutladı...
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