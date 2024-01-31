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Başkan Adayından Esnafa Taktik: '300 TL'ye Satıyorsan Turist Geldiğinde 600 TL'ye Satarsın'

Başkan Adayından Esnafa Taktik: '300 TL'ye Satıyorsan Turist Geldiğinde 600 TL'ye Satarsın'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 10:46

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter (X) hesabından CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç'ın esnaf ziyareti yaptığı anlara ait görüntüler paylaştı.

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Ali Boltaç o ziyareti sırasında ise konuştuğu esnafa turizmin önemini alatırken, 'Ne kadar çok turist gelirse o kadar çok satarsın' dedi.

Ali Boltaç o ziyareti sırasında ise konuştuğu esnafa turizmin önemini alatırken, 'Ne kadar çok turist gelirse o kadar çok satarsın' dedi.

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç sözlerinin devamında ise, 'Minimum 300 TL'ye satıyorsan yarın turistler geldiğinde 500-600 TL'ye satarsın'

CHP'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç sözlerinin devamında ise, 'Minimum 300 TL'ye satıyorsan yarın turistler geldiğinde 500-600 TL'ye satarsın'

İşte o anlar: 👇

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