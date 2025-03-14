Başak Burcu Kanlı Ay Tutulmasında Neler Olacak? İşte Kanlı Ay Tutulmasının Burçlara Etkileri

Saat 09.54'te meydana gelecek olan Tutulma, Güneş ve Ay'ın Dünya'nın zıt tarafında hizalanması nedeniyle Kanlı Ay olarak da adlandırılıyor. Çünkü bu hizalanma sırasında Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşecek ve kırmızı bir görüntüye bürünen Ay, gökyüzünde kendini gösterecek.

2025 yılının ilk Ay tutulması Türkiye'den tam olarak görünmese de ABD, Antarktika ve Meksika'dan izlenebilecek. 14 Mart'a damgasını vuran bu göz kamaştırıcı gökyüzü olayın bir de astrolojik boyutu var! Genel hatları ile duyguların ve sezgilerin güçlendiği Ay tutulmasında bu kez mantık ön plana çıkacak. Ayrıca retrograd hareket eden Merkür, tam karşıda konumlanan Satürn ve olumlu bir açıyla Uranüs de etki edecek.

Gelin, Kanlı Ay Tutulması'nda neler olacağına bir kez de birlikte göz atalım! 👇