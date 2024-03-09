Bartın'da Feci Kaza: İşçi Servisleri Çarpıştı
Bartın'da Feci Kaza: İşçi Servisleri Çarpıştı
Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı. (AA - İHA)
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda