Banyoda En Çok Unutulan 11 Temizlik Noktası
Banyo, evin hijyen mabedi gibi görünse de aslında birçok mikroorganizmanın bulunduğu, temizlikte en çok hile yapılan alanlardan biri. Zaten duş alırken temizleniyor zannettiğimiz yerler, çoğu zaman bakteriler için beş yıldızlı otel haline geliyor. Özellikle günlük temizlik rutininin dışında kalan detaylar, zamanla kokuya, küfe ve hatta sağlık sorunlarına bile davetiye çıkarabiliyor. İşte size banyonun temizlenirken en fazla unutulan noktaları! Esas temizlik derinlerde saklı sonuçta.
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1. Duş perdesi ve askılığı.
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2. Duş başlığı.
3. Diş fırçalık ve sabunluk.
4. Havluluk ve askılıklar.
5. Duş zemini köşe birleşimleri.
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6. Banyo havalandırma fanı.
7. Banyo çöp kovası ve kapağı.
8. Lavabo altı dolap içi.
9. Banyo paspası ve kaydırmazlar.
10. Banyo kapı kolu ve ışık düğmesi.
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11. Tavan ve fayans üst kenarları.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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