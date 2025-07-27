Banyoda En Çok Unutulan 11 Temizlik Noktası

Çoğumuz duş perdesini sadece süs gibi görüp yıllarca aynı şekilde kullanıyoruz. İşin aslı perde, her duşta nemle haşır neşir olduğundan dolayı bakteri ve küf için mükemmel bir üreme alanı haline geliyor. Üstelik sadece perde değil, onu taşıyan askılık da zamanla paslanıp mikrop barındırabilmekte. Yıkamayı aklımıza getirmediğimiz bu parçalar zamanla kötü koku ve tuhaf lekelerle uyarı vermeye başlıyor. Perdeler makinede yıkanabilirken, askılığı sirke veya karbonatla silmek kısa sürede çözüm yaratmış oluyor. Korkarız ki aksi halde mis gibi duş alıyorum sanarken küflü havayla ciğerlerinize zarar verebilirsiniz. Ayda bir kez yıkamayı alışkanlık haline getirmek şart!