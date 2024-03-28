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Bankalarda Kredi Kartı Ekstresinde Sürpriz! Israrla Alınan Otomatik Ödemelerde Faiz Dönemi Başladı

Bankalarda Kredi Kartı Ekstresinde Sürpriz! Israrla Alınan Otomatik Ödemelerde Faiz Dönemi Başladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 10:12

Bankalara verilen otomatik fatura talimatları için kredi kartlarından faiz alınmaya başlaması gündem oldu.

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Bankalara yönelik düzenlemelerden kredi kartları nasibini öncelikli olarak almaya devam ediyor.

Bankalara yönelik düzenlemelerden kredi kartları nasibini öncelikli olarak almaya devam ediyor.

Ekonomideki bozulmalara yönelik, iç talepte düşüşle enflasyonla mücadelede yeni bir boyuta geçilirken, düzenlemelerde de kredi kartlarına öncelik verildi. Bu da bankaların 'ısrarla' ve 'promosyonlarla' aldıkları otomatik ödeme talimatlarına yansıdı.

Kredi kartı masrafı almamak için geçmiş yıllarda alınan otomatik fatura talimatlarından faiz kesintileri yapılmaya başlanması ilgi çekti.

Kredi kartı masrafı almamak için geçmiş yıllarda alınan otomatik fatura talimatlarından faiz kesintileri yapılmaya başlanması ilgi çekti.

Bazı bankaların da otomatik ödeme talimatlarını mevduat hesabı üzerinden almasına karşın komisyon aldığı görüldü.

Uzmanlar bu uygulamaların yasal olmadığını söylerken, vatandaşlar da tüketici derneklerine şikayette bulunmaya başladı.

Uzmanlar bu uygulamaların yasal olmadığını söylerken, vatandaşlar da tüketici derneklerine şikayette bulunmaya başladı.

NTV'nin aktardığına göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, 'Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar' dedi. 

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez de bankaların 'binbir rica ile' aldıkları otomatik ödeme talimatlarında aldıkları faizin 'nakit ödeme' olarak savunulduğunu belirtti.

Otomatik faturaların "ödeme faiz oranları" kredi kartı faizinden yüksek olurken, yüzde 3,74 olan kredi kartı faizlerine karşılık otomatik fatura talimatında faiz oranı yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Otomatik faturaların "ödeme faiz oranları" kredi kartı faizinden yüksek olurken, yüzde 3,74 olan kredi kartı faizlerine karşılık otomatik fatura talimatında faiz oranı yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Bankalar, kredi kartı bilgilendirme metinlerinde bulunan 'otomatik fatura talimatı faizini' kullanmaya başlarken, uzmanlar yine de bu durumun yasalara uygun olmadığını söylüyor. 

İbrahim Güllü, uygulamanın yasal olmamasına karşı, kredi kartıyla yapılan ödemelerin alışveriş kapsamında olduğunu söyleyerek uyardı. Otomatik ödemelerin 'nakit çekim olmadığını' vurgulayan Güllü, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 17. maddesine aykırılık olduğunu da belirtti.

Uzmanlar ödenen ücretlerin geri alınabileceğin, bunun için tüketici hakem heyetine başvurulmasını, ve e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Uzmanlar ödenen ücretlerin geri alınabileceğin, bunun için tüketici hakem heyetine başvurulmasını, ve e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.
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