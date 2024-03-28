Bankalarda Kredi Kartı Ekstresinde Sürpriz! Israrla Alınan Otomatik Ödemelerde Faiz Dönemi Başladı
Bankalarda Kredi Kartı Ekstresinde Sürpriz! Israrla Alınan Otomatik Ödemelerde Faiz Dönemi Başladı
Bankalara verilen otomatik fatura talimatları için kredi kartlarından faiz alınmaya başlaması gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bankalara yönelik düzenlemelerden kredi kartları nasibini öncelikli olarak almaya devam ediyor.
Kredi kartı masrafı almamak için geçmiş yıllarda alınan otomatik fatura talimatlarından faiz kesintileri yapılmaya başlanması ilgi çekti.
Uzmanlar bu uygulamaların yasal olmadığını söylerken, vatandaşlar da tüketici derneklerine şikayette bulunmaya başladı.
Otomatik faturaların "ödeme faiz oranları" kredi kartı faizinden yüksek olurken, yüzde 3,74 olan kredi kartı faizlerine karşılık otomatik fatura talimatında faiz oranı yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar ödenen ücretlerin geri alınabileceğin, bunun için tüketici hakem heyetine başvurulmasını, ve e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda