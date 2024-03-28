Bankalarda Kredi Kartı Ekstresinde Sürpriz! Israrla Alınan Otomatik Ödemelerde Faiz Dönemi Başladı

Bankalar, kredi kartı bilgilendirme metinlerinde bulunan 'otomatik fatura talimatı faizini' kullanmaya başlarken, uzmanlar yine de bu durumun yasalara uygun olmadığını söylüyor.

İbrahim Güllü, uygulamanın yasal olmamasına karşı, kredi kartıyla yapılan ödemelerin alışveriş kapsamında olduğunu söyleyerek uyardı. Otomatik ödemelerin 'nakit çekim olmadığını' vurgulayan Güllü, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 17. maddesine aykırılık olduğunu da belirtti.