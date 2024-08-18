Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Bio-Oil Çatlak tı & Nemlendirici Cilt Bakım Yağı 2x125 ml
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2. MAC Kapatıcı - Pro Longwear Concealer Nw20 9 ml
3. Vichy Dercos Energy+ Dökülme Karşıtı Şampuan 400 ml- Tüm Saç Tipleri İçin
4. Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi 75 ml
5. Synchroline Aknicare Sırt Ve Göğüs Bölgesi Için Sprey Emülsiyon 100ml
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6. Davines Oi/Oil Tüm Saç Tipleri İçin Bakim İksiri 50ml
7. Emporio Armani Stronger With You EDT 100 ml Erkek Parfüm 1 Paket (1 x 100 ml)
8. Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7920/15
9. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch
10. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 9.5 ml & Mini Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 65 Seductress Makyaj Seti
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11. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g
12. Note Deep Impact Lipstick Kremsi Dokulu Yarı Parlak Ruj 06 Cinnamon - Kahverengi
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