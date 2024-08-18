Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 11:32

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bio-Oil Çatlak tı & Nemlendirici Cilt Bakım Yağı 2x125 ml

1. Bio-Oil Çatlak tı & Nemlendirici Cilt Bakım Yağı 2x125 ml

Cildinizin eski parlaklığına kavuşması için Bio-Oil, adeta bir mucize! Çatlaklara savaş açarken, nemi de derinlemesine hapsediyor. İki şişe bir arada, cilt bakımında fark yaratmak isteyenler için vazgeçilmez bir ikili.

Burada.

Hepsiburada

2. MAC Kapatıcı - Pro Longwear Concealer Nw20 9 ml

2. MAC Kapatıcı - Pro Longwear Concealer Nw20 9 ml

Uzun süre kalıcılığıyla, kusurlara veda edip pürüzsüz bir ciltle güne merhaba deyin. MAC’in bu kapatıcısı, tam kapatıcılık sağlarken hafif dokusuyla cildinize nefes aldırıyor. Göz altı morluklarına son, makyaj çantanızda yer açın!

Burada.

Hepsiburada

3. Vichy Dercos Energy+ Dökülme Karşıtı Şampuan 400 ml- Tüm Saç Tipleri İçin

3. Vichy Dercos Energy+ Dökülme Karşıtı Şampuan 400 ml- Tüm Saç Tipleri İçin

Saçlarınız her yıkamada güçleniyor ve dökülmeye karşı kalkan oluşturuyor. Vichy’nin bu şampuanı, saç derisini besleyerek sağlıklı uzamasını destekliyor. Tüm saç tipleri için uygun; güçlü saçlar artık hayal değil!

Burada.

Hepsiburada

4. Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi 75 ml

4. Sebamed Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi 75 ml

Cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korurken, aynı zamanda nemlendiriyor. Sebamed'in bu güneş kremi, hafif yapısıyla cildinizde ağırlık yapmadan etkili bir koruma sağlıyor. Plaj çantanızın olmazsa olmazı!

Burada.

Hepsiburada

5. Synchroline Aknicare Sırt Ve Göğüs Bölgesi Için Sprey Emülsiyon 100ml

5. Synchroline Aknicare Sırt Ve Göğüs Bölgesi Için Sprey Emülsiyon 100ml

Akneye meyilli sırt ve göğüs bölgenizde Synchroline’ın bu emülsiyonu ile rahatlayın! Sprey formu sayesinde ulaşılması zor bölgelere bile kolayca uygulanıyor. Pürüzsüz bir cilt için ideal bir çözüm.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Davines Oi/Oil Tüm Saç Tipleri İçin Bakim İksiri 50ml

6. Davines Oi/Oil Tüm Saç Tipleri İçin Bakim İksiri 50ml

Saçlarınıza ışıltı katarken, onları ağırlaştırmadan yumuşacık yapar. Davines’in bu bakım iksiri, tüm saç tipleri için sihirli bir dokunuş sunuyor. Elektriklenme ve kabarmaya karşı en güçlü silahınız!

Burada.

Hepsiburada

7. Emporio Armani Stronger With You EDT 100 ml Erkek Parfüm 1 Paket (1 x 100 ml)

7. Emporio Armani Stronger With You EDT 100 ml Erkek Parfüm 1 Paket (1 x 100 ml)

Kendine güvenen erkeklerin imza kokusu! Zengin aromasıyla her an güçlü ve çekici hissedeceksiniz. Her sıktığınızda, geride iz bırakan bir etki yaratmak için ideal.

Burada.

Amazon

8. Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7920/15

8. Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG7920/15

Yüz, saç ve vücut bakımı için tek bir cihazla, baştan aşağı kusursuz bir görünüm elde edin. Philips’in bu bakım seti, ıslak ve kuru kullanım özelliğiyle her anınıza uyum sağlar. Şıklığınızı her zaman koruyun!

Burada.

Amazon

9. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch

9. Stick On Spots Sos Band - 15 Adet Sivilce/Akne Patch

Sivilcelerle savaşmanın en kolay yolu, bu küçük ama etkili yamalar! Gece uyurken bile cildinizi onarır, sabah sivilcelerden eser kalmaz. Acil durumlar için çantanızda mutlaka bulundurun.

Burada.

Amazon

10. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 9.5 ml & Mini Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 65 Seductress Makyaj Seti

10. Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara - Ekstra Siyah 9.5 ml & Mini Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 65 Seductress Makyaj Seti

Bakışlarınızı ve dudaklarınızı aynı anda vurgulamak isteyenler için harika bir ikili! Ekstra siyah maskara, kirpiklerinizi yelpaze gibi açarken, mat ruj ise dudaklarınızda saatlerce kalır. Güzelliğinize meydan okuyun!

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g

11. Revolution Reloaded Just My Type Highlight 10 g

Işıltınızı konuşturmanın tam zamanı! Bu highlighter, cildinize ışığı yansıtarak doğal bir parlaklık kazandırıyor. Göz alıcı bir makyajın en önemli adımı, parıltınızla herkesi büyüleyeceksiniz.

Burada.

Amazon

12. Note Deep Impact Lipstick Kremsi Dokulu Yarı Parlak Ruj 06 Cinnamon - Kahverengi

12. Note Deep Impact Lipstick Kremsi Dokulu Yarı Parlak Ruj 06 Cinnamon - Kahverengi

Kremsi dokusuyla dudaklarınızı sararken, yarı parlak bitişiyle doğal bir ışıltı sunar. Tarçın rengiyle her makyajınıza sıcak bir dokunuş katın. Dudaklarınıza en çok yakışan rujla tanışın!

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın