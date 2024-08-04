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Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 08:28

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. KikoMilano Kiko Hacim Efekti - Long Lasting Mascara 01

1. KikoMilano Kiko Hacim Efekti - Long Lasting Mascara 01

Kirpiklerinizde dramatik bir hacim etkisi yaratmak Kiko Hacim Efekti Maskara ile çok kolay! Uzun süre kalıcı formülüyle gün boyu hacimli ve dolgun kirpikler elde edin. 01 numaralı bu maskara ile bakışlarınızda fark yaratın.

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2. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

2. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

Saçlarınıza doğal bir bakım yapmak HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi ile mümkün! Bitkisel özleriyle saçlarınızı güçlendirir ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. 100 ml’lik bu mucizevi şişe, saçlarınızı her daim bakımlı tutar.

Burada.

Hepsiburada

3. Victoria's Secret Amber Romance Vücut Spreyi

3. Victoria's Secret Amber Romance Vücut Spreyi

Amber Romance, Victoria's Secret’ın büyüleyici kokusuyla gününüzü romantizmle doldurun! Bu vücut spreyi, amber ve vanilya notalarıyla teninizde kalıcı bir koku bırakır. Hem kendinizi özel hissedin hem de çevrenizdekileri etkilemenin tadını çıkarın.

Burada.

Hepsiburada

4. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml

4. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml

Işıltınızı doğal bir şekilde ortaya çıkarmak için L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı tam size göre! Cildinizi nemlendirirken aynı zamanda sağlıklı bir parlaklık verir. Fair Glow rengiyle her mevsim taze ve enerjik bir görünüm sizinle.

Burada.

Hepsiburada

5. Kiko Göz Kalemi - Intense Colour Long Lasting Eyeliner 04 Pearly Brown

5. Kiko Göz Kalemi - Intense Colour Long Lasting Eyeliner 04 Pearly Brown

Kiko’nun bu göz kalemiyle bakışlarınızda derinlik yaratmak artık çocuk oyuncağı! İntense Colour Long Lasting Eyeliner, Pearly Brown tonu ile gözlerinize uzun süre kalıcı, yoğun bir renk katıyor. Gün boyu canlı ve çekici göz makyajınızla herkesi büyüleyeceksiniz.

Burada.

Hepsiburada
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6. M·A·C XIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Taupe

6. M·A·C XIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Taupe

Dudaklarınıza ipeksi bir dokunuş ve yoğun renk kazandırmak M·A·C XIMAL Silky Matte Lipstick ile mümkün! Hem nemlendirme etkisiyle dudaklarınızı besler hem de taupe tonuyla şıklığınızı tamamlar. Bu ruj, her an kusursuz bir görünüm sunmak için çantanızda yerini alıyor!

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7. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh Ter Kokusuna Karşı Koruma 45 ML

7. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh Ter Kokusuna Karşı Koruma 45 ML

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant, aktif ve dinamik erkekler için ter kokusuna karşı üstün koruma sağlar! Active Fresh formülüyle gün boyu ferah kalmanızı garantiler. 45 ml'lik bu güçlü koruyucu, sizi asla yarı yolda bırakmaz.

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8. L’Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan (390 ml)

8. L’Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan (390 ml)

L’Oréal Paris Elseve Hydra, saçlarınıza ihtiyacı olan nemi kazandırıyor. Hyaluronic asit içeren formülüyle saçlarınızı derinlemesine beslerken, yumuşak ve parlak bir görünüm sağlıyor. Nem dolu saçlar için bu şampuanla tanışın.

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9. Vaseline Nemlendirici Jel Original 100 ml

9. Vaseline Nemlendirici Jel Original 100 ml

Vaseline Nemlendirici Jel, cildinizin en iyi dostu! 100 ml’lik bu jel, cildinizi derinlemesine nemlendirir ve korur. Orijinal formülüyle cildinizde yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakır.

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10. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50

10. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50

La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50, yağlı ciltler için ideal güneş koruyucu! 50 ml’lik bu krem, yüksek koruma faktörüyle cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Mat bir görünüm sağlarken, cildinizi yağlandırmaz.

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11. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan 350 ml

11. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan 350 ml

Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan ile saçlarınız güçlensin! 350 ml’lik bu şampuan, biotin ve kafein içeriğiyle saç köklerini besler ve güçlendirir. Sağlıklı ve dolgun saçlara kavuşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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12. Neutrogena Norveç Formülü Nasırlaşmış Ayaklar İçin Ayak Kremi (50 ml)

12. Neutrogena Norveç Formülü Nasırlaşmış Ayaklar İçin Ayak Kremi (50 ml)

Neutrogena Norveç Formülü Ayak Kremi, nasırlaşmış ayaklar için etkili bir çözüm sunar! 50 ml’lik bu krem, sertleşmiş deriyi yumuşatır ve nemlendirir. Ayaklarınızı şımartın ve her adımda rahatlığı hissedin.

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