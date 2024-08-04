Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 02.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. KikoMilano Kiko Hacim Efekti - Long Lasting Mascara 01
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml
3. Victoria's Secret Amber Romance Vücut Spreyi
4. L'Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı 901 - Fair Glow 40 ml
5. Kiko Göz Kalemi - Intense Colour Long Lasting Eyeliner 04 Pearly Brown
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. M·A·C XIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Taupe
7. Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh Ter Kokusuna Karşı Koruma 45 ML
8. L’Oréal Paris Elseve Hydra (Hyaluronic) Nem Dolduran Şampuan (390 ml)
9. Vaseline Nemlendirici Jel Original 100 ml
10. La Roche-Posay Anthelios Dry Touch SPF 50
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Urban Care Expert Biotin & Kafein Şampuan 350 ml
12. Neutrogena Norveç Formülü Nasırlaşmış Ayaklar İçin Ayak Kremi (50 ml)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın