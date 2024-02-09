Bakanlıktan Kayıp Çocuklar İddiası Hakkında Açıklama: “İddialar Yalan, Çocuklar Devlet Korumasında”
Bakanlıktan Kayıp Çocuklar İddiası Hakkında Açıklama: “İddialar Yalan, Çocuklar Devlet Korumasında”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada ortaya atılan devlet korumasında iki çocuğun kaybolduğu iddiaları sonrasında açıklamada bulundu. Bakanlık, çocukların kayıp olmadığını ve devlet korumasında olduklarını ifade etti.
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Gazeteci Bircan Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Elmalı Davası'nın mağdur çocukları 12 yaşındaki abi İ.E.G. ile kız kardeşi 10 yaşındaki G.E.G.’nin, nakil sırasında kaybolduğunu iddia etmişti.
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Sosyal medyada çok ses getiren paylaşım sonrasında bakanlık iddiaları yalanladı.
Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı, çocukların halihazırda devlet koruması altında bulunduğu ve kayıp olmadığı belirtilen açıklamada, aile üyeleriyle ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucu, mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verildiği kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, asılsız iddialarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
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