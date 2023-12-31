Bağımlılığınız Aşkı Bitirebilir: Sosyal Medyanın Bir İlişkiye Verdiği 10 Zarar
Bağımlılığınız Aşkı Bitirebilir: Sosyal Medyanın Bir İlişkiye Verdiği 10 Zarar
Sosyal medya kullanmayan artık kalmadı. Her ne kadar çok güzel yanları olsa da sosyal meydanın ilişkilere de birçok zarar verdiği biliniyor. Sosyal meydanın ilişkilere verdikleri zararları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Sosyal medyanın ilişkilere verdiği en büyük zarar çiftlerin uzaklaşmasına neden olması.
2. Sosyal medyanın ilişkilere yaptığı kötülüklerden biri de kıskançlık duygusunu tetiklemesi.
3. Sosyal medya çok oyalayıcı bir mecra. Uygulamaya bir kere girildi mi çıkması çok zor oluyor.
4. Sosyal medya kullanımını bazen fazla kaçırıldığında bağımlılığa dönebiliyor.
5. Sosyal medyada her gün başka mutlu çiftler görmek mümkün. Çiftler, gördükleri çiftlerin ilişkisini kendi ilişkisiyle karşılaştırdığında ilişkileri bozulabiliyor.
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6. Sosyal medya, çiftler arasındaki iletişimi bozuyor.
7. Sosyal medyanın en büyük zararlarından biri çiftlerin arasına girmesi.
8. Sosyal medyada her şey paylaşılıyor. Bir partnerin bütün özel hayatını paylaşması partnerlerden diğerini rahatsız edebilir.
9. Sosyal medya bağımlılığı da artık ciddi bir bağımlılık türü olarak kabul ediliyor.
10. Sosyal medya kullanımının abartılması çiftler arasında tartışmaya neden olabilir.
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