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Bağımlılığınız Aşkı Bitirebilir: Sosyal Medyanın Bir İlişkiye Verdiği 10 Zarar

etiket Bağımlılığınız Aşkı Bitirebilir: Sosyal Medyanın Bir İlişkiye Verdiği 10 Zarar

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:46

Sosyal medya kullanmayan artık kalmadı. Her ne kadar çok güzel yanları olsa da sosyal meydanın ilişkilere de birçok zarar verdiği biliniyor. Sosyal meydanın ilişkilere verdikleri zararları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Sosyal medyanın ilişkilere verdiği en büyük zarar çiftlerin uzaklaşmasına neden olması.

Sosyal medyayla ilgilenen kişiler kendilerini dünyadan soyutluyorlar. Bu anlarda da partnerinizi ilgisiz bırakmanız muhtemel. Bu yüzden sosyal medyanın çiftlerin arasına girdiğini söylesek abartmış olmayız. 🤳

2. Sosyal medyanın ilişkilere yaptığı kötülüklerden biri de kıskançlık duygusunu tetiklemesi.

Partnerinizin sosyal medyada başkalarıyla etkileşimlerini görmek sizi rahatsız ederek kıskançlık duygusunu ortaya çıkarabilir. Bu da ilişkilerde kıskançlığı artırabilir. Bu da ilişkinin sarsılmasına neden olabilir.

3. Sosyal medya çok oyalayıcı bir mecra. Uygulamaya bir kere girildi mi çıkması çok zor oluyor.

İlişkilerde de sosyal medya partnerlerin birbirine vakit ayıramamasına neden oluyor. Sosyal medyada vakit geçirdikten sonra ilişkiye vakit harcamaya zaman kalmıyor. Özellikle yemekte sosyal medya kullanmak ilişkiler için çok zararlı.

4. Sosyal medya kullanımını bazen fazla kaçırıldığında bağımlılığa dönebiliyor.

Sosyal medyayı fazla kullanmak bağımlılık oluşturabiliyor. Bu bağımlılık ise ilişkiye ciddi şekilde zarar verebilir. İlişkide sosyal medyanın aşırı kullanımı sonrasında partnerler birbirinden uzaklaşabiliyor.

5. Sosyal medyada her gün başka mutlu çiftler görmek mümkün. Çiftler, gördükleri çiftlerin ilişkisini kendi ilişkisiyle karşılaştırdığında ilişkileri bozulabiliyor.

Sosyal medyadaki ilişkileri kıyaslamak hiçbir zaman iyi bir fikir değil. Sosyal medyanın o büyülü dünyasının içine çekilerek sürekli kıyaslama yapmak hem sizi hem partnerinizi yıpratıyor.

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6. Sosyal medya, çiftler arasındaki iletişimi bozuyor.

Sosyal medyada vakit geçiren çiftler gerçek dünyada sohbet etmiyorlar. Sosyal medya kullanımı çiftler arasında iletişimi zayıflatıyor ve hatta kopma noktasına getiriyor. 🗣️

7. Sosyal medyanın en büyük zararlarından biri çiftlerin arasına girmesi.

Çiftler ilişkideyken birbirleriyle ilgilenmek yerine sosyal medyada vakit geçiriyorsa bu ilişkiyi zedeliyor. Çiftler birbirleriyle vakit geçirmek yerine telefonda takılıyorsa bu durum çiftleri birbirinden uzaklaştırıyor.

8. Sosyal medyada her şey paylaşılıyor. Bir partnerin bütün özel hayatını paylaşması partnerlerden diğerini rahatsız edebilir.

Partnerlerden biri tüm hayatını paylaşmakta sorun görmezken diğer taraf için bu önemli bir problem olabilir. Partnerlerden birinin paylaşılan şeylerden rahatsız olması ilişkiye zarar vererek tartışmalara neden olabilir. 🤫

9. Sosyal medya bağımlılığı da artık ciddi bir bağımlılık türü olarak kabul ediliyor.

Alkol veya madde bağımlılığına benzer şekilde sosyal meydanın aşırı kullanılması sonrası bazı bozukluklar meydana gelebiliyor. Duygu durum bozuklulukları gibi sorunlar sosyal meydanın bir sonucu. Bu bağımlılık da ilişkileri yıpratabiliyor.

10. Sosyal medya kullanımının abartılması çiftler arasında tartışmaya neden olabilir.

Bu tartışmaların nedeni her şey olabiliyor. Beğenilen bir fotoğraf ya da takip edilen bir kişiyi diğer partneri kıskanması sonrası bu tartışmalar sürekli hale getirebiliyor.

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