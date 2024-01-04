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Aynı Anda Kaç Kişiyle Flörtleştiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Aynı Anda Kaç Kişiyle Flörtleştiğini Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 22:01

Senin ne kadar flörtöz biri olduğunu hem biz hem sen hem de bütün alem biliyor! Ama bakalım şu anda kaç flörtün var...

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Flört uygulamalarını kullanıyor musun?

3. Flört uygulamasından tanıştığın biriyle görüşür müsün?

4. Senin için flörtleşmek ne demek?

5. Flörtüne günaydın ve iyi geceler mesajı atar mısın?

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6. Bir günde flörtüne ne kadar zaman ayırıyorsun?

7. Flörtünle günün en çok hangi zamanında konuşuyorsunuz?

8. Peki ya mesajlaşmak mı yoksa telefonda konuşmak mı?

9. Son soru, kararsız biri misindir?

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3, 4, 5, 6…

Senin ne kadar flörtöz biri olduğunu hem biz hem sen hem de bütün alem biliyor! Sen o an canın nasıl isterse öyle davranıyor, kendini kimseye hesap vermek zorunda hissetmiyorsun. Açıkçası senin yaptığın tam da doğru olan! Eğlendiğin sürece hiçbir sorun yok demektir!

2 kişi!

Sen şu anda iki kişiyle flörtleşiyorsun ve bu iki kişi de seni aynı düzeyde etkilemiş gibi görünüyor. Bu iki kişi arasında herhangi bir tercih yapmak için adım attığında ikisinin de zaman zaman öne çıktığını, farklı iyi özelliklere sahip olduklarını görüyorsun. İşin gerçekten zor. O yüzden eğlenmeye baksan iyi edersin!

Yarımdan bir diyelim...

Ah canım ah... Şu anda flörtleştiğin biri var ama bazen o kadar yakın bazen de o kadar uzak oluyorsunuz ki, sizin aranızdakini tam olarak anlayamadık. Bu durum belli ki seni de yıpratıyor. Eğer ki karşındaki kişiyle ciddi bir şeyler olmasını istiyorsan bu konuda onu karşına alıp konuşsan iyi edersin. Hadi bakalım, sana güveniyoruz!

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