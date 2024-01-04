Aynı Anda Kaç Kişiyle Flörtleştiğini Tahmin Ediyoruz!
Aynı Anda Kaç Kişiyle Flörtleştiğini Tahmin Ediyoruz!
Senin ne kadar flörtöz biri olduğunu hem biz hem sen hem de bütün alem biliyor! Ama bakalım şu anda kaç flörtün var...
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Flört uygulamalarını kullanıyor musun?
3. Flört uygulamasından tanıştığın biriyle görüşür müsün?
4. Senin için flörtleşmek ne demek?
5. Flörtüne günaydın ve iyi geceler mesajı atar mısın?
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6. Bir günde flörtüne ne kadar zaman ayırıyorsun?
7. Flörtünle günün en çok hangi zamanında konuşuyorsunuz?
8. Peki ya mesajlaşmak mı yoksa telefonda konuşmak mı?
9. Son soru, kararsız biri misindir?
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