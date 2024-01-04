Aynı Anda Kaç Kişiyle Flörtleştiğini Tahmin Ediyoruz!

Ah canım ah... Şu anda flörtleştiğin biri var ama bazen o kadar yakın bazen de o kadar uzak oluyorsunuz ki, sizin aranızdakini tam olarak anlayamadık. Bu durum belli ki seni de yıpratıyor. Eğer ki karşındaki kişiyle ciddi bir şeyler olmasını istiyorsan bu konuda onu karşına alıp konuşsan iyi edersin. Hadi bakalım, sana güveniyoruz!