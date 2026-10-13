AYM Pasaport İptalini Özel Hayata Saygı ve Eğitim Hakkının İhlali Saydı
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları yürütülen bir kamu görevlisinin pasaportunun iptaline ilişkin bireysel başvuruyu karara bağladı. Başvurucu, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışındaki bir üniversitede doktora eğitimine başlayamamıştı. Başvuru 8 Ekim 2026'da Genel Kurul'da görüşüldü, sonuç ise 12 Ekim'de açıklandı. Mahkeme daha önce de pasaport kısıtlamalarına ilişkin iki önemli karar vermişti.
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Anayasa Mahkemesi iki hakkın ihlal edildiğine hükmetti.
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Pasaport iptali doktora eğitimini engelledi.
AYM'nin önceki pasaport kararları.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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