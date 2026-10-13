AYM Pasaport İptalini Özel Hayata Saygı ve Eğitim Hakkının İhlali Saydı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları yürütülen bir kamu görevlisinin pasaportunun iptaline ilişkin bireysel başvuruyu karara bağladı. Başvurucu, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışındaki bir üniversitede doktora eğitimine başlayamamıştı. Başvuru 8 Ekim 2026'da Genel Kurul'da görüşüldü, sonuç ise 12 Ekim'de açıklandı. Mahkeme daha önce de pasaport kısıtlamalarına ilişkin iki önemli karar vermişti.