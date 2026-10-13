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AYM Pasaport İptalini Özel Hayata Saygı ve Eğitim Hakkının İhlali Saydı

AYM Pasaport İptalini Özel Hayata Saygı ve Eğitim Hakkının İhlali Saydı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 19:18
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları yürütülen bir kamu görevlisinin pasaportunun iptaline ilişkin bireysel başvuruyu karara bağladı. Başvurucu, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışındaki bir üniversitede doktora eğitimine başlayamamıştı. Başvuru 8 Ekim 2026'da Genel Kurul'da görüşüldü, sonuç ise 12 Ekim'de açıklandı. Mahkeme daha önce de pasaport kısıtlamalarına ilişkin iki önemli karar vermişti.

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Anayasa Mahkemesi iki hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi iki hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, disiplin ve ceza soruşturmaları gerekçe gösterilerek pasaportu iptal edilen bir kamu görevlisinin bireysel başvurusunu inceledi. Mahkeme, pasaport iptalinin Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkını ve 42. maddesindeki eğitim hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Başvuru 8 Ekim 2026'da Genel Kurul'da görüşüldü, sonuçlar 12 Ekim'de açıklandı.

Pasaport iptali doktora eğitimini engelledi.

Pasaport iptali doktora eğitimini engelledi.

İdare, başvurucunun hakkında yürütülen disiplin ve ceza soruşturmalarını gerekçe göstererek pasaportunu iptal etti. Bunun sonucunda başvurucu, yurt dışındaki bir üniversitede doktora eğitimine başlayamadı. Başvurucu bireysel başvuruda bulunarak özel hayata saygı hakkının ve eğitim hakkının ihlal edildiğini savundu, Mahkeme de her iki şikâyeti kabul edilebilir buldu.

AYM'nin önceki pasaport kararları.

AYM'nin önceki pasaport kararları.

Anayasa Mahkemesi 2019'da hâkim kararı olmadan pasaport iptaline izin veren bir düzenlemeyi seyahat özgürlüğüne aykırı bulmuştu. Mahkeme 2024'te ise genel güvenlik bakımından sakıncalı görülenlere pasaport verilmemesini öngören bir hükmü iptal etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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