Ayakkabılarınız mı Pislendi? Ayakkabılar Çamaşır Makinesinde Doğru Bir Şekilde Nasıl Yıkanır Anlatıyoruz!
Ayakkabılarınız mı Pislendi? Ayakkabılar Çamaşır Makinesinde Doğru Bir Şekilde Nasıl Yıkanır Anlatıyoruz!
Ayakkabıları çamaşır makinesinde doğru bir şekilde yıkayarak yepyeni gibi görünmelerini sağlamak mümkün mü? Evet, doğru adımları izleyerek ayakkabılarına zarar vermeden kolayca temizleyebilirsin. İşte detaylar!
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1. Ayakkabının etiketini mutlaka kontrol et
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2. Tabanları ve fazla kiri makineye atmadan önce temizle
3. Bağcıkları ve tabanlıkları çıkarmayı unutma
4. Ayakkabıları yıkama torbasına koy
5. Ayakkabıların yanında birkaç havlu yıkamak iyi bir fikir olabilir
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