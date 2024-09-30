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Ayakkabılarınız mı Pislendi? Ayakkabılar Çamaşır Makinesinde Doğru Bir Şekilde Nasıl Yıkanır Anlatıyoruz!

etiket Ayakkabılarınız mı Pislendi? Ayakkabılar Çamaşır Makinesinde Doğru Bir Şekilde Nasıl Yıkanır Anlatıyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 22:31

Ayakkabıları çamaşır makinesinde doğru bir şekilde yıkayarak yepyeni gibi görünmelerini sağlamak mümkün mü? Evet, doğru adımları izleyerek ayakkabılarına zarar vermeden kolayca temizleyebilirsin. İşte detaylar!

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1. Ayakkabının etiketini mutlaka kontrol et

1. Ayakkabının etiketini mutlaka kontrol et

Etiketlerdeki talimatlar, ayakkabının ömrünü uzatmak için önemli. Pek çok ayakkabı farklı malzemelerden yapıldığı için yıkanmaya uygun olmayabilir. Genelde kanvas ve file ayakkabılar makinede yıkanmaya uygunken deri, süet veya özel malzemelerden yapılmış olanlar makinede yıkanınca formunu kaybedebilir veya zarar görebilir.

2. Tabanları ve fazla kiri makineye atmadan önce temizle

Ayakkabılarını çamaşır makinesine atmadan önce dış yüzeyde biriken çamur, toprak veya diğer kalıntıları iyice temizle. Bu adım, makinenin içerisinde dağılmalarını önlerken ayakkabının daha iyi temizlenmesine yardımcı olur. Fırça veya nemli bir bez kullanarak yüzeydeki kirleri çıkartabilirsin. Böylece makinenin de daha az yıpranmasını sağlamış olursun.

3. Bağcıkları ve tabanlıkları çıkarmayı unutma

Ayakkabılarının bağcıklarını ve tabanlıklarını çıkararak yıkama işlemini daha etkili hale getirebilirsin. Bağcıklar, makinede dolaşırken birbirine dolanabilir veya ayakkabıya zarar verebilir. Tabanlıklar ise makinenin iç kısmında birikintiler oluşturabilir. Bağcıkları elde yıkamak ya da bir çamaşır torbasında yıkamak, daha iyi bir sonuç almanı sağlar.

4. Ayakkabıları yıkama torbasına koy

Yıkama torbası, hem ayakkabıların makine içerisinde zarar görmesini engeller hem de çamaşır makinesinin iç kısmını korur.  Bu nedenle ayakkabıları yıkarken onları çamaşır torbasına ya da eski bir yastık kılıfına koymak oldukça faydalı. Bu sayede ayakkabıları darbelere karşı korurken makinedeki diğer eşyaların da zarar görmesini engelleyebilirsin.

5. Ayakkabıların yanında birkaç havlu yıkamak iyi bir fikir olabilir

Makineyi dengede tutmak için birkaç eski havlu eklemek süper bir çözüm. Bu, ayakkabıların çamaşır makinesi içerisinde daha dengeli dönmesini sağlar ve seslerini de azaltır. Ayrıca havlular ayakkabıların yıkanma sürecinde daha iyi bir temizlik sağlamasına yardımcı olur.

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6. Ayakkabılarını yıkarken sıcaklık ayarına dikkat et

Ayakkabılarını yıkarken 30°C’yi geçmeyen bir program seçmek, deformasyon riskini en aza indirir. Yüksek sıcaklıklar, ayakkabının yapısındaki yapıştırıcıların erimesine ve materyalin büzüşmesine neden olabilir. Dolayısıyla soğuk ya da ılık su tercih etmen her zaman daha iyi bir seçenek olacaktır.

7. Deterjan seçimi önemli

Ayakkabıları yıkarken kullanacağın deterjanın türü ve miktarı çok önemli. Deterjan miktarını abartırsan fazla köpük oluşur ve bu da makinenin performansını etkileyebilir. Çamaşır deterjanı kullanımında ise ağartıcı içermeyen, daha nazik olan ürünlere yönelmelisin. Sıvı deterjanlar, toz deterjanlara göre daha iyi çözünerek ayakkabı yüzeyine daha az zarar verir. Bu sayede, ayakkabılarının renkleri de daha canlı kalır.

8. Ayakkabılarını kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakma

Ayakkabılarını çamaşır makinesinden çıkardıktan sonra direk güneşin altına koyma çünkü bu durum ayakkabının şeklini bozabilir. Onları oda sıcaklığında, iyi havalandırılan bir alanda ve bir havlunun üstünde kuruması için bırakmalısın. Bu, ayakkabıların hem daha iyi kurumasını sağlar hem de ömrünü uzatır.

9. Ayakkabının şeklini koruması için içine kağıt sıkıştır

Ayakkabının içine gazete ya da kağıt sıkıştırmak özellikle de spor ayakkabılarda oldukça etkili bir yöntem. Kağıt, ayakkabının içine yerleştirildiğinde hem biçimlerinin korunmasına yardımcı olur hem de nemi alarak ayakkabının daha hızlı kurumasını destekler.

10. Ayakkabılarını sık yıkamaktan kaçın

Ayakkabıları her kirlenişinde makineye atmak onları zamanla yıpratabilir. Daha sık temizlik için elde fırçalama ve silme yöntemini tercih edebilirsin. Böylece ayakkabılarının daha uzun ömürlü olmasını sağlarken zamandan da tasarruf edersin.

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