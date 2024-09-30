Ayakkabılarınız mı Pislendi? Ayakkabılar Çamaşır Makinesinde Doğru Bir Şekilde Nasıl Yıkanır Anlatıyoruz!

Ayakkabıları yıkarken kullanacağın deterjanın türü ve miktarı çok önemli. Deterjan miktarını abartırsan fazla köpük oluşur ve bu da makinenin performansını etkileyebilir. Çamaşır deterjanı kullanımında ise ağartıcı içermeyen, daha nazik olan ürünlere yönelmelisin. Sıvı deterjanlar, toz deterjanlara göre daha iyi çözünerek ayakkabı yüzeyine daha az zarar verir. Bu sayede, ayakkabılarının renkleri de daha canlı kalır.