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Ayağını Kıran Kardashian'dan Jenner'ın Ağacına 7 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ayağını Kıran Kardashian'dan Jenner'ın Ağacına 7 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.12.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hailey Bieber

Hailey Bieber

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Kylie Jenner

Kylie Jenner
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Selena Gomez

Selena Gomez

Ariana Grande

Ariana Grande

Emrata

Emrata

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Adriana Lima

Adriana Lima
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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