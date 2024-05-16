Avrupa'nın En Çok Konuşan Ülkesi: Türkiye! Günde 8 Saat Cepten Konuşan Birinciliği Kaptırmadık

Toplam konuşma süresi, 2023'ün ilk 3 ayında 77 milyar dakika olurken, Nisan-Mayıs ve Haziran'da 80,6 milyar dakika, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de 83,7 milyar dakika ve dördüncü çeyrekte de 80,1 milyar dakika oldu.