Avrupa'nın En Çok Konuşan Ülkesi: Türkiye! Günde 8 Saat Cepten Konuşan Birinciliği Kaptırmadık
Avrupa'nın En Çok Konuşan Ülkesi: Türkiye! Günde 8 Saat Cepten Konuşan Birinciliği Kaptırmadık
Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 2023 yılının son 3 ayında kişi başına 477 dakika ortalama ile aylık mobil kullanımda 1. oldu.
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Abone sayısı nüfusu aştı.
Konuşma süreleri giderek arttı.
İnternet üzerinden yapılan konuşmaların dahil olmadığı verilere göre, 2023 yılında toplamda 321,4 milyar dakika "cepten" konuşuldu.
2012 yılında bu yana cepten en fazla görüşme yapan ülke olan Türkiye'yi 377 dakikayla Norveç, 322 dakikayla Hırvatistan, 234 dakikayla Kuzey Makedonya izledi.
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