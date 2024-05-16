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Avrupa'nın En Çok Konuşan Ülkesi: Türkiye! Günde 8 Saat Cepten Konuşan Birinciliği Kaptırmadık

Avrupa'nın En Çok Konuşan Ülkesi: Türkiye! Günde 8 Saat Cepten Konuşan Birinciliği Kaptırmadık

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 19:11

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 2023 yılının son 3 ayında kişi başına 477 dakika ortalama ile aylık mobil kullanımda 1. oldu.

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Abone sayısı nüfusu aştı.

Abone sayısı nüfusu aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2023 yılı pazar verilerinden AA muhabirinin derlemesine göre, yılın son 3 ayında Türkiye'de yaklaşık yüzde 108'e denk gelen oranda yaklaşık 92 milyon 230 bin 985 mobil abone oldu.

Konuşma süreleri giderek arttı.

Konuşma süreleri giderek arttı.

Toplam konuşma süresi, 2023'ün ilk 3 ayında 77 milyar dakika olurken, Nisan-Mayıs ve Haziran'da 80,6 milyar dakika, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de 83,7 milyar dakika ve dördüncü çeyrekte de 80,1 milyar dakika oldu.

İnternet üzerinden yapılan konuşmaların dahil olmadığı verilere göre, 2023 yılında toplamda 321,4 milyar dakika "cepten" konuşuldu.

İnternet üzerinden yapılan konuşmaların dahil olmadığı verilere göre, 2023 yılında toplamda 321,4 milyar dakika "cepten" konuşuldu.

Türkiye, son 3 aydaki konuşma oranıyla (kişi başına aylık ortalama 477 dakika-yaklaşık 8 saat) Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almaya devam etti.

2012 yılında bu yana cepten en fazla görüşme yapan ülke olan Türkiye'yi 377 dakikayla Norveç, 322 dakikayla Hırvatistan, 234 dakikayla Kuzey Makedonya izledi.

2012 yılında bu yana cepten en fazla görüşme yapan ülke olan Türkiye'yi 377 dakikayla Norveç, 322 dakikayla Hırvatistan, 234 dakikayla Kuzey Makedonya izledi.
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