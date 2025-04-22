Atatürk’ün İlkeleri Arasında Hangisi Seni Yansıtıyor?

Bazen bir arkadaşına yardım ederken, bazen okulda söz alırken aslında fark etmeden ne düşündüğünü, hangi değerlere önem verdiğini gösteriyorsun. Bu testte sana günlük hayattan minik sahneler sunacağız. Sen de ne yapardın diye düşüneceksin. Eğlenirken kendi özelliklerine biraz daha yakından bakabilirsin. Sonunda ise seni en iyi yansıtan Atatürk ilkesini öğreneceksin. Hepsi birbirinden değerli. Hazırsan başlıyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.