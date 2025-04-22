Atatürk’ün İlkeleri Arasında Hangisi Seni Yansıtıyor?
Bazen bir arkadaşına yardım ederken, bazen okulda söz alırken aslında fark etmeden ne düşündüğünü, hangi değerlere önem verdiğini gösteriyorsun. Bu testte sana günlük hayattan minik sahneler sunacağız. Sen de ne yapardın diye düşüneceksin. Eğlenirken kendi özelliklerine biraz daha yakından bakabilirsin. Sonunda ise seni en iyi yansıtan Atatürk ilkesini öğreneceksin. Hepsi birbirinden değerli. Hazırsan başlıyoruz!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okulda sınıf başkanı seçilecek ve herkes seni aday gösteriyor. Ama sen...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sınıfta herkes doğum günü partisi için fikir söylüyor. Senin önerin ne olurdu?
Okulda “Geleceğin Meslekleri” konulu bir sunum var. Sıra sende. Hangi mesleği seçersin?
Sınıf gezisinde herkes farklı yerlere gitmek istiyor. Ne dersin?
Yaşadığın şehrin belediye başkanı sana bir günlüğüne koltuğunu devretmek istiyor. Kabul eder miydin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediye başkanı çocuklardan fikir istiyor. Senin önerin ne olurdu?
Son olarak Atatürk'ün en çok sevdiğin bir fotoğrafını seçer misin?
Cumhuriyetçilik!
Halkçılık!
Laiklik!
Milliyetçilik!
Devletçilik!
İnkılapçılık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın