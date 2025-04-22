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Atatürk’ün İlkeleri Arasında Hangisi Seni Yansıtıyor?

Atatürk’ün İlkeleri Arasında Hangisi Seni Yansıtıyor?

Ali Rüzgar
Ali Rüzgar - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

Bazen bir arkadaşına yardım ederken, bazen okulda söz alırken aslında fark etmeden ne düşündüğünü, hangi değerlere önem verdiğini gösteriyorsun. Bu testte sana günlük hayattan minik sahneler sunacağız. Sen de ne yapardın diye düşüneceksin. Eğlenirken kendi özelliklerine biraz daha yakından bakabilirsin. Sonunda ise seni en iyi yansıtan Atatürk ilkesini öğreneceksin. Hepsi birbirinden değerli. Hazırsan başlıyoruz!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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Belediye başkanı çocuklardan fikir istiyor. Senin önerin ne olurdu?

Son olarak Atatürk'ün en çok sevdiğin bir fotoğrafını seçer misin?

Cumhuriyetçilik!

Cumhuriyetçilik!

Senin için en önemli şeylerden biri özgürlük. Ama bu sadece kendi özgürlüğün değil, herkesin özgürlüğü. “Bir kişinin dediği olmaz, herkes fikrini söyler” diyorsun. Seçimlere, karar vermeye, adil olmaya değer veriyorsun. Cumhuriyetçilik tam olarak bu demek. Sınıfta, evde, parkta bile bir karar alınacaksa herkesin fikri alınmalı diye düşünüyorsun. Bu seni eşitlikçi ve adil biri yapıyor. Bravo!

Halkçılık!

Halkçılık!

Sen insanları ayırmadan, herkesin eşit olduğunu bilenlerdensin. Kim zengin, kim fakir, kim başarılı, kim sessiz... senin gözünde herkes aynı. Yardım etmeyi seviyorsun, başkası dışlanmasın diye içten içe üzülüyorsun. İşte bu halkçılık. Sadece büyüklerin değil, çocukların da söz hakkı olsun istiyorsun. Senin gibi düşünenler olduğu sürece dünya daha güzel bir yer olacak.

Laiklik!

Laiklik!

Senin için önemli olan şey, insanların birbirine saygı duyması. Herkes farklı düşünebilir, farklı inançlara sahip olabilir, ama sen bunu doğal karşılıyorsun. “Kimse kimseye karışmasın, herkes istediği gibi yaşasın” diyorsun. Laiklik de bunu anlatıyor. Farklılıkları zenginlik olarak gören, kimseye karışmadan huzurlu yaşamak isteyen akıllı çocuklardansın sen.

Milliyetçilik!

Milliyetçilik!

Sen Türkiye’yi seviyorsun ama bu sevgi başka kimseyi küçümsemek için değil. Kültürünü bilmek, dilini doğru kullanmak, geleneklerini yaşatmak senin için değerli. Milliyetçilik de işte bunu anlatır. Geçmişi bilerek geleceğe bakan, ülkesine güvenen biri olduğunu gösteriyorsun. Hem modern hem köklü bir düşünce bu. Sen de bu dengeyi güzel kuruyorsun.

Devletçilik!

Devletçilik!

Senin kafandaki dünya şöyle: herkesin sağlık hizmeti olsun, herkes iyi eğitim alsın, kimse dışarıda kalmasın. Bireysel başarı güzel ama toplumun tamamı iyi olursa o iş daha kıymetli diyorsun. Devletçilik de tam bunu anlatıyor. İnsanların yalnız olmadığını, devletin de sorumlulukları olduğunu bilenlerden birisin. Bu düşünce seni düşünceli, duyarlı ve topluma faydalı biri yapar.

İnkılapçılık!

İnkılapçılık!

Sen “Böyle gelmiş, böyle gider” demeyenlerdensin. “Eğer bir şey değişmeli, ben değiştiririm,” diyorsun. Yenilikleri seviyorsun ama sırf farklı olsun diye değil, daha iyi olsun diye yapıyorsun. Yeni fikirlerden korkmuyorsun, cesaretlisin. İnkılapçılık, işte tam olarak bu düşünceyi anlatır. Değişimi başlatan, gelişimi önemseyen parlak bir zihin olduğunu gösteriyor.

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Ali Rüzgar
Ali Rüzgar
Onedio Üyesi
Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
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