Atarlı Danla Bilic'ten Kel Şahan Gökabakar'a 16 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Atarlı Danla Bilic'ten Kel Şahan Gökabakar'a 16 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Özge Özpirinçci, kızı Mercan ve Meriç Aral'ın tatlı anlarını paylaştı.
Hadise, Cannes'daki ikinci kombiniyle poz kesti.
Şahan Gökbakar, aşka geldi.
Serenay Sarıkaya güzelliğini kabullendi.
Cem Yılmaz yine dertliydi.
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Boşanma iddialarına bir tuhaf cevap veren Pelin Akil, "nabersiniz?" dedi.
Ceyda Düvenci, oğlu Ali ve kızı Melisa'yla gece keyfi yaptı.
Hanımcı erkeği seksi bulduğunu söyleyen Danla Bilic, olaya son noktayı koydu.
Şeyma Subaşı, şükür sebeplerini sıraladı.
Demet Akalın, kocası ve kızıyla Paris'e kaçtı.
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Yasemin Şefkatli yüzünü göstermediği ikizlerinin tombik ellerinden tuttu.
Berfu Yenenler, gününü Eser Yenenler'in moduyla tarif etti.
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