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Aşkölçer: Siz İlişkide Hangi Aşamadasınız?

etiket Aşkölçer: Siz İlişkide Hangi Aşamadasınız?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 23:01

İlişkinizin şu anda hangi aşamada olduğunu öğrenmek ister misiniz? 

Haydi teste o zaman! 

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle arandaki iletişim nasıl?

3. Peki partnerinle birlikte geçirdiğiniz zaman için hangisini söyleyebilirsin?

4. Gelecek planları hakkında hiç konuşuyor musunuz diye sorsak?

5. Aranızdaki sorunları açıkça konuşabiliyor musunuz?

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6. O zaman söyle bakalım, aranızdaki güven ilişkisi ne durumda?

7. Peki birbirinizin hedeflerine destek oluyor musunuz?

8. Son olarak aranızdaki duygusal yakınlık ne durumda?

Ciddi bir ilişkidesiniz!

İlişkinizde birbirinize olan güveniniz ve açık iletişiminiz, sağlıklı bir temel oluşturuyor. Birbirinize karşı duygusal bağınız kuvvetli, sorunları anlayışla çözebiliyorsunuz ve birlikte geçirdiğiniz zaman keyifli. Ancak, ilişkinizi daha da güçlendirmek için birbirinize duygusal destek verme, ortak hedeflere odaklanma ve birlikte yeni deneyimler yaşama konusunda çaba gösterebilirsiniz.

Ciddi bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz!

İlişkinizde olumlu şeyler var, ancak belirli alanlarda biraz daha çaba sarf etmeniz gerekebilir. İletişimde bazı zorluklar yaşanabilir, bu nedenle birbirinizle daha fazla konuşarak aranızdaki anlayışı artırabilirsiniz. Birbirinizin hedeflerine daha fazla destek olmak, duygusal bağı güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı çeşitlendirmek ilişkinizi daha derinleştirebilir.

Siz daha yolun başındasınız!

İlişkinizde belirgin sorunlar yaşıyorsunuz ve iletişimde ciddi zorluklar var gibi görünüyor. Güven sorunları ve çatışmalar, ilişkinizin temelini zayıflatabilir. Bu noktada, açık iletişim kurarak duygusal bağınızı yeniden inşa etmeye odaklanmalısınız. Profesyonel yardım almak da bir seçenek olabilir. İlişkinizi kurtarmak için birlikte çalışmak önemlidir.

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