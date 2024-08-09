Aşkölçer: Siz İlişkide Hangi Aşamadasınız?

İlişkinizde olumlu şeyler var, ancak belirli alanlarda biraz daha çaba sarf etmeniz gerekebilir. İletişimde bazı zorluklar yaşanabilir, bu nedenle birbirinizle daha fazla konuşarak aranızdaki anlayışı artırabilirsiniz. Birbirinizin hedeflerine daha fazla destek olmak, duygusal bağı güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı çeşitlendirmek ilişkinizi daha derinleştirebilir.