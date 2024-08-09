Aşkölçer: Siz İlişkide Hangi Aşamadasınız?
Aşkölçer: Siz İlişkide Hangi Aşamadasınız?
İlişkinizin şu anda hangi aşamada olduğunu öğrenmek ister misiniz?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle arandaki iletişim nasıl?
3. Peki partnerinle birlikte geçirdiğiniz zaman için hangisini söyleyebilirsin?
4. Gelecek planları hakkında hiç konuşuyor musunuz diye sorsak?
5. Aranızdaki sorunları açıkça konuşabiliyor musunuz?
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