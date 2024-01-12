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Aşkınız Hangi Elemente Benziyor?

etiket Aşkınız Hangi Elemente Benziyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 23:01

Sizin aşkınız hangi elemente benziyor hiç düşündünüz mü? Testi çöz, biz aşkınızın en çok hangi elemente benzediğini söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Sizin ilişkiniz bir renk olsa hangisi olurdu?

3. Sence ilişkinizdeki en iyi şey ne?

4. Hangi evde yaşamayı tercih ederdiniz?

5. "Sabaha kadar uyumadan ......" cümlesini sizin için doldurur musun?

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6. Birbirinizden gizlediğiniz sırrınız var mı?

7. İki kişilik uçak bileti kazandınız, nereye giderdiniz?

8. Bu soruda dürüst ol lütfen... Yatakta yeni pozisyonlara ve oyuncaklara ne kadar açıksınız?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle ateş elementi!

Sizin ilişkiniz gerçekten çok kuvvetli ve etkili! Aranızdaki bağ, çekim o kadar kuvvetli ki tıpkı ateş elementi gibi! Birbirinizi destekliyor, harmanlıyor ve daha da gür bir şekilde yanıyorsunuz. Birlikte yamayacağınız şey yok. Aranızdaki şehvet de oldukça yüksek, libidonuz da hiç bitmiyor. Hal böyle olunca sizin de ilişkiniz her geçen gün daha da fazla canlanarak artıyor. Gerçekten birlikte çok iyisiniz!

Kesinlikle hava elementi!

Sizin ilişkiniz tıpkı hava elementi gibi, sakin ve akışında gidiyor. İlişkinizde genellikle oldukça sakinsiniz ve güvenli alanınızdasınız. Bu yüzden de akışta kalmayı, olan biteni izlemeyi seviyorsunuz tıpkı hava elementi gibi. Birbirinizi destekliyor, her zaman birbirinizin arkasındasınız. Bir şeyleri zorlamıyor, ilişkinizde de akışa bırakıyor ve o şekilde ilerleyerek tüm sorunların üzerinden geliyorsunuz. Her zaman akışta olmaya devam!

Kesinlikle su elementi!

Sizin ilişkiniz yenilendiğiniz, ilişkinin içinde değiştiğiniz ve akışta kaldığınız bir ilişki. Bu yüzden de sizin ilişkiniz kesinlikle su elementi. Ne çok katısınız ne coşkulu. Yerine, zamanına ve duruma göre modunuz ve ilişkiniz değişiyor. Girdiğiniz kaba göre uyumlanıyor ve o şekilde ilerliyorsunuz. Bazen çok yükseliyorsunuz bazen de dinginlik arıyorsunuz. Gerçekten her zaman dengenizi bulabiliyorsunuz!

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