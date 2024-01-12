Aşkınız Hangi Elemente Benziyor?
Aşkınız Hangi Elemente Benziyor?
Sizin aşkınız hangi elemente benziyor hiç düşündünüz mü? Testi çöz, biz aşkınızın en çok hangi elemente benzediğini söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Sizin ilişkiniz bir renk olsa hangisi olurdu?
3. Sence ilişkinizdeki en iyi şey ne?
4. Hangi evde yaşamayı tercih ederdiniz?
5. "Sabaha kadar uyumadan ......" cümlesini sizin için doldurur musun?
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6. Birbirinizden gizlediğiniz sırrınız var mı?
7. İki kişilik uçak bileti kazandınız, nereye giderdiniz?
8. Bu soruda dürüst ol lütfen... Yatakta yeni pozisyonlara ve oyuncaklara ne kadar açıksınız?
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