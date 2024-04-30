Aşka Gelen Özpirinçci'den Minik Kızıyla Yürüyen Enver'e 30 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Aşka Gelen Özpirinçci'den Minik Kızıyla Yürüyen Enver'e 30 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı platform topuklularıyla sabaha kadar dans ettiğini söyledi, helal olsun dedik.
Aslı Enver, minik kızı Elay'la yürüyüşe çıktı. Sonu yine kucakta bitti!
Berfu Yenenler, Cem Yılmaz'ı izlemeye gitti.
Kerimcan Durmaz, yine spordaydı.
Bergüzar Korel, biricik eşi Halit Ergenç'in doğum gününü kutladı.
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Müge Boz, tatile çıktı aşka geldi.
Anıl Altan ve ikizleri de Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz'le tatildeydi. Minik kızları beraber eğlendi!
Gülben Ergen yakın dostuna konuk oldu, ikili aşka geldi.
Yasemin Tatlıses, ikizlerin yüzünü ne zaman göstereceğini açıkladı.
Cemal Can Canseven, evde pişenleri gösterdi. Hepimizin canı çekti...
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Demet Evgar, Bahar'ın kamera arkasından pozlarını paylaştı.
Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'e bir kadeh şarap ikram etti. İkilinin keyfi pek bir yerindeydi!
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Aslı'nın kızı aynı babasının kopyası