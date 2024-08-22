Aşk Senin İçin Her Şeyi Affeder mi?
Aşk Senin İçin Her Şeyi Affeder mi?
Kimileri için aşk her şeyi affederken kimileri içinse ne kadar aşık olursa olsun affetmez. Ama asıl soru senin için affedip affetmediği. Bakalım cevabı neymiş!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...
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2. Kavga ettikten sonra haksız olsan bile mesaj atar mısın?
3. Senin için bunlardan hangisi aldatmadır?
4. Peki aldatmayı affeder misin?
5. Sevgilin en yakın arkadaşının arkasından konuşursa ne yaparsın?
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