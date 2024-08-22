Aşk Senin İçin Her Şeyi Affeder mi?

Senin için aşık olmak hiçbir şeyi değiştirmez, bir hata yapıldıysa bunu asla sineye çekmezsin. Çünkü sana göre bir kere hata yapan kişi her zaman hata yapmaya açıktır. Bu yüzden sevdiğin, güvendiğin kişi sana hata yaptığında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. “Keşke bunu yapmasaydı, birlikte güzel bir ilişki yaşayabilirdik” diye düşünüyorsun. Seni o kadar iyi anlıyoruz ki!