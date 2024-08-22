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Aşk Senin İçin Her Şeyi Affeder mi?

etiket Aşk Senin İçin Her Şeyi Affeder mi?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 23:01

Kimileri için aşk her şeyi affederken kimileri içinse ne kadar aşık olursa olsun affetmez. Ama asıl soru senin için affedip affetmediği. Bakalım cevabı neymiş!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...

2. Kavga ettikten sonra haksız olsan bile mesaj atar mısın?

3. Senin için bunlardan hangisi aldatmadır?

4. Peki aldatmayı affeder misin?

5. Sevgilin en yakın arkadaşının arkasından konuşursa ne yaparsın?

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6. Sevgilinin sosyal medyada bunlardan hangisini yapması seni en çok kızdırır?

7. İlişikide hoşuna gitmeyen şeyler hakkında sevgilinle konuşur musun?

8. İlişkilerinde duygusal anlamda fedakarlıklar yapar mısın?

9. Son olarak, sence sen iyi bir sevgili misin?

Sen aşk için her şeyi sineye çekersin!

Sen aşık olunca öyle bir hal alıyorsun ki, adeta aşktan gözün kör oluyor. Senin için aşık olduğun kişinin yaptığı hatalar hata olmaktan çıkıyor. “Yaptıysa vardır bir bildiği” düşüncesiyle hareket ediyorsun. Sen böyle davrandığın için zaman zaman iyi niyetin suistimal ediliyor, aman dikkat et!

Karşındakini ne kadar sevdiğine göre değişir gibi…

Senin için bir hatanın affedilebilirliği tamamen karşındaki kişiyi ne kadar sevdiğine bağlı olarak değişiyor. Karşındaki kişiden vazgeçebileceğini görürsen hatasını affetmiyorsun. Ama o kişiye çok aşıksan hatalarını görmezden gelmeye daha meyilli oluyorsun. Tabii ilerleyen zamanlarda “Neden affettim ki?” diye kendine kızdığın oluyor, bunu biliyorsun. Ama yine de aşk için denemeye değer!

Sen aşkından ölsen de affetmezsin!

Senin için aşık olmak hiçbir şeyi değiştirmez, bir hata yapıldıysa bunu asla sineye çekmezsin. Çünkü sana göre bir kere hata yapan kişi her zaman hata yapmaya açıktır. Bu yüzden sevdiğin, güvendiğin kişi sana hata yaptığında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. “Keşke bunu yapmasaydı, birlikte güzel bir ilişki yaşayabilirdik” diye düşünüyorsun. Seni o kadar iyi anlıyoruz ki!

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