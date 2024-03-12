Aşık Olduğun Kişi Suçlu Olsa, Onu Savunur musun? Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sizin Sorularınızı Yanıtlıyor!
Aşık Olduğun Kişi Suçlu Olsa, Onu Savunur musun? Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sizin Sorularınızı Yanıtlıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Mezuniyet törenime herkesi bekliyorum."
Kendi yaptığınıza bile şaşırdığınız o flört taktiği neydi?
Peki kalp, düşünmek için mantıklı bir organ mıdır?
Birkan Sokullu'ya gelen sorudaki detaya bakar mısınız? 😂
Peki aşık olduğun kişi suçlu olsa aşkın için onu savunur musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın