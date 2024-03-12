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Aşık Olduğun Kişi Suçlu Olsa, Onu Savunur musun? Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sizin Sorularınızı Yanıtlıyor!

Aşık Olduğun Kişi Suçlu Olsa, Onu Savunur musun? Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sizin Sorularınızı Yanıtlıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 21:30

Netflix’te yayınlanacak olan Romantik Hırsız filmi baş rol oyuncuları Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç sizlerden gelen soruları tüm sempatiklikleriyle yanıtladı!

Haydi gelin videomuzun detaylarına bir bakalım.

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"Mezuniyet törenime herkesi bekliyorum."

"Mezuniyet törenime herkesi bekliyorum."

'Nasıl yani?' derseniz, Esra Bilgiç'in Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüğünü hatırlatalım. İlk sorumuz da tam da bu konuda!

'Hukuk Fakültesini bitirmem için öneri verir misin?' sorusu, Esra Bilgiç'i epey bir üzüyor maalesef...

Kendi yaptığınıza bile şaşırdığınız o flört taktiği neydi?

Kendi yaptığınıza bile şaşırdığınız o flört taktiği neydi?

'Ben uzun yıllar basketbol oynadım ama, basketbol kartımı hiç kullanmamıştım...15 yıl sonra bunun da ekmeğini yedik. Ben bile şaşırdım.' 

Birkan Sokullu'nun bu taktiğe ihtiyacı bile yok aslında ama, neyse...

Peki kalp, düşünmek için mantıklı bir organ mıdır?

Peki kalp, düşünmek için mantıklı bir organ mıdır?

'Kalple verilen kararlar çok da mantıklı değildir, ama karar vermek için iyi bir organdır.'

'Mantık, kalp, duygular bir arada hareket etmeli, sağlıklı olan o gibi.'

Birkan Sokullu'ya gelen sorudaki detaya bakar mısınız? 😂

Birkan Sokullu'ya gelen sorudaki detaya bakar mısınız? 😂

Peki günümüzdeki ilişkilerin en büyük sorunu ne?

'Herkes çok yoğun bence. Bu akışta olma halini kaçıran bir şey...'

'Ben de genelleme yapmak istemem ama ilişkiler biraz yüzeysel geliyor...'

Peki aşık olduğun kişi suçlu olsa aşkın için onu savunur musun?

Peki aşık olduğun kişi suçlu olsa aşkın için onu savunur musun?

'Biraz acımasız olacak ama...' diye başlayan sorunun cevabına, aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz!

Bakalım Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'ya başka hangi soruları sordunuz? 👀

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Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!

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