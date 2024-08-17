Arzu Sabancı Sanata Düştü, Yenenler Çekimlere Döndü: 17 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Arzu Sabancı Sanata Düştü, Yenenler Çekimlere Döndü: 17 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu, kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkardı.
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Nazlı Sabancı, kızı Alara'yla top havuzunda eğlendi. Alara'nın yüzünü yine emojiledi.
Seda Sayan Aydemir Akbaş'ı andı, İbrahim Tatlıses'e baş sağlığı diledi.
Berfu Yenenler, çekimlere geri döneceğini duyurdu.
Pelin Akil, eşiyle birlikte dostlarıyla buluştu.
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Hadise, Murda ile yeni şarkısını müjdeledi.
Yasemin Şefkatli, yorgun anne notuyla yorgunluğunu paylaştı.
Arzu Sabancı, sanata düştü.
Kerimcan Durmaz'dan klasik ayna pozu geldi.
Cemal Can Canseven, takipçilerine emoji bilmecesi sordu.
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Danla Bilic, yine kendi afişini seyre daldı.
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