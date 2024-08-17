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Arzu Sabancı Sanata Düştü, Yenenler Çekimlere Döndü: 17 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Arzu Sabancı Sanata Düştü, Yenenler Çekimlere Döndü: 17 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 00:32

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Afra Saraçoğlu, kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkardı.

Afra Saraçoğlu, kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkardı.

Nazlı Sabancı, kızı Alara'yla top havuzunda eğlendi. Alara'nın yüzünü yine emojiledi.

Nazlı Sabancı, kızı Alara'yla top havuzunda eğlendi. Alara'nın yüzünü yine emojiledi.

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Seda Sayan Aydemir Akbaş'ı andı, İbrahim Tatlıses'e baş sağlığı diledi.

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Berfu Yenenler, çekimlere geri döneceğini duyurdu.

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Pelin Akil, eşiyle birlikte dostlarıyla buluştu.
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Hadise, Murda ile yeni şarkısını müjdeledi.

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Danla Bilic, yine kendi afişini seyre daldı.

Danla Bilic, yine kendi afişini seyre daldı.
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