Armağan Çağlayan Gittiği Bir Mekanda Halay Çeken Dekolteli Kadının Yaptıklarını Anlatınca Olay Oldu
Armağan Çağlayan Gittiği Bir Mekanda Halay Çeken Dekolteli Kadının Yaptıklarını Anlatınca Olay Oldu
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, gittiği mekanda karşılaştığı bir olayı anlatınca tartışmalara sebep oldu.
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Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı bir tecrübeyi anlatınca gündem oldu.
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Gittiği bir mekanda halaya kalkan bir kadının, halaydaki erkekle el ele tutuşmamasına şaşıran Çağlayan, konuyu şöyle aktardı:
O tweet burada 👇
Çağlayan, takipçilerinin tepkilerine ise şu şekilde cevap verdi 👇
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