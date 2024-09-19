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Armağan Çağlayan Gittiği Bir Mekanda Halay Çeken Dekolteli Kadının Yaptıklarını Anlatınca Olay Oldu

Armağan Çağlayan Gittiği Bir Mekanda Halay Çeken Dekolteli Kadının Yaptıklarını Anlatınca Olay Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.09.2024 - 12:32

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, gittiği mekanda karşılaştığı bir olayı anlatınca tartışmalara sebep oldu.

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Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı bir tecrübeyi anlatınca gündem oldu.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı bir tecrübeyi anlatınca gündem oldu.

Gittiği bir mekanda halaya kalkan bir kadının, halaydaki erkekle el ele tutuşmamasına şaşıran Çağlayan, konuyu şöyle aktardı:

Gittiği bir mekanda halaya kalkan bir kadının, halaydaki erkekle el ele tutuşmamasına şaşıran Çağlayan, konuyu şöyle aktardı:

O tweet burada 👇

O tweet burada 👇

Çağlayan, takipçilerinin tepkilerine ise şu şekilde cevap verdi 👇

Çağlayan, takipçilerinin tepkilerine ise şu şekilde cevap verdi 👇
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