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Aracınızı Nasıl Fabrika Ayarlarına Döndürürsünüz? Araç Bakımında Devrim Yaratacak Ürünler

etiket Aracınızı Nasıl Fabrika Ayarlarına Döndürürsünüz? Araç Bakımında Devrim Yaratacak Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 10:09

Aracınızı orijinal haliyle nasıl buluşturabileceğinizi merak ediyor musunuz? Ya da aracınızın bakımını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? İşte size, aracınızı fabrika ayarlarına döndürmek için kullanabileceğiniz, araç bakımında devrim niteliği taşıyan ürünler. İç ve dış temizlik konusunda size yardımcı olacak bu ürünler, aracınızın temizliğini ve bakımını kolaylaştıracak. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 13.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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@no7.design adlı kullanıcının yaptığı araba temizliği kısa sürede büyük ilgi topladı. Eğer siz de böyle foşur foşur bir araba temizliğine hayır diyemiyorsanız sizin için ufak bir liste hazırladık.

1. Bu araç temizleme seti ile aracınızın temizliği artık çok daha kolay ve keyifli!

1. Bu araç temizleme seti ile aracınızın temizliği artık çok daha kolay ve keyifli!

MEISHANG 12 parça araç temizleme seti, aracınızın hem iç hem de dış temizliğinde size yardımcı olacak kapsamlı bir kit. Bu set sayesinde aracınızı profesyonelce temizleyebilir ve yepyeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

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2. Sonax 321200 Araç İçi Temizleyici 500ml

2. Sonax 321200 Araç İçi Temizleyici 500ml

Sonax 321200 Araç İçi Temizleyici 500ml , aracınızın iç döşemelerini, plastik yüzeylerini ve halılarını derinlemesine temizleyerek ilk günkü görünümüne kavuşturmanıza yardımcı olan etkili bir üründür. İster kumaş, ister deri veya vinil olsun, tüm yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz.

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3. İster bagaja ister arka koltuğa...

3. İster bagaja ister arka koltuğa...

Araçlarınızda düzen ve organize bir ortam yaratmak, hem daha konforlu bir sürüş deneyimi sunar hem de eşyalarınızı güvenle taşımanızı sağlar. Oto araç içi çok amaçlı koltuk organizeri ve bagaj düzenleyici çantalar tam da bu noktada devreye girerek hayatınızı kolaylaştırır. Bu modele ne dersiniz?

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4. Aracınızın deri döşemelerini canlandırın.

4. Aracınızın deri döşemelerini canlandırın.

SONAX Deri Temizleyici - Koruyucu 250 ml, aracınızın değerli deri döşemelerini temizleyip koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlayan özel bir üründür. Bu ürün, deriye zarar vermeden derinlemesine temizler, nemlendirir ve parlaklık kazandırır.

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5. Aracınızın bu süpürgeye ihtiyacı var.

5. Aracınızın bu süpürgeye ihtiyacı var.

Einhell TE-VC 18 Li - Solo akülü süpürge, pratik ve kullanışlı tasarımıyla evinizde veya arabanızda küçük temizlik işleri için ideal bir seçenektir. Dyson'a gerek kalmadan temizlik sizinle olsun istiyorsanız bu model tam size göre.

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6. Hem pratik hem işlevsel olan bu özel eldivene ne dersiniz?

6. Hem pratik hem işlevsel olan bu özel eldivene ne dersiniz?

Romofy Hassas Araba Yıkama Eldiveni, aracınızın hem iç hem de dış yüzeylerini çizmeden temizlemek için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli bir üründür. Nano teknolojisi ile üretilen bu eldiven, aracınızın boyasına zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar.

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7. Superclean Mucize Temizlik Hamuru'nu gördünüz mü?

7. Superclean Mucize Temizlik Hamuru'nu gördünüz mü?

Superclean Mucize Temizlik Hamuru, özellikle araç içleri, klavyeler ve diğer dar alanlardaki inatçı kirleri temizlemek için tasarlanmış etkili bir üründür. Bu jel kıvamındaki temizleyici, ulaşılması zor köşelere girerek, toz, kir, yağ ve diğer kalıntıları kolayca temizler.

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8. Araba kokusuna da ihtiyacınız olacak tabii.

8. Araba kokusuna da ihtiyacınız olacak tabii.

Febreze Bahar Çiçekleri Araba Kokusu, aracınızın içini hoş ve ferah bir atmosfere büründürmek için harika bir seçenek. Bu ürün, özel formülü sayesinde kötü kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, yerine uzun süre kalıcı, bahar çiçeklerinin taze ve canlandırıcı kokusunu bırakır.

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9. Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi'ni merak edenler burada mı?

9. Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi'ni merak edenler burada mı?

Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi, derinlemesine ve hijyenik bir temizlik deneyimi sunan, güçlü ve kullanışlı bir cihaz. Evdeki ve arabadaki hemen hemen tüm yüzeyleri kimyasal kullanmadan sadece buhar gücüyle temizleme imkanı sunar.

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10. Fine Clean Maxi Boy Mikrofiber Oto Yıkama ve Araba Kurulama Bezi Ekstra Su Emici

10. Fine Clean Maxi Boy Mikrofiber Oto Yıkama ve Araba Kurulama Bezi Ekstra Su Emici

Fine Clean Maxi Boy Mikrofiber Oto Yıkama Bezi, aracınızı çizmeden derinlemesine temizlemek ve kurutmak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli bir ürün.

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11. Aracınızın boyasını koruyan bu mucizevi ürüne bir göz atmalısınız.

11. Aracınızın boyasını koruyan bu mucizevi ürüne bir göz atmalısınız.

Pro Strong Wax, aracınızın boyasını koruyup parlatmak için tasarlanmış, su ve kir itici özelliği olan bir ürün. Ürün, özellikle küçük çizikleri giderme ve boyayı dış etkenlere karşı koruma konusunda oldukça iddialı.

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12. Aracınızda çizikler mi var?

12. Aracınızda çizikler mi var?

Autokit Çizik Alıcı Kapatıcı Pasta Cila, aracınızdaki küçük çizikleri gidermek ve boyasına parlaklık kazandırmak için tasarlanmış ekonomik ve kullanışlı. Hızlı ve kolay uygulaması sayesinde aracınızın bakımını kendiniz yapabilirsiniz.

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13. Aracınızın klimasını temizleyerek daha sağlıklı olmasını sağlayacak.

13. Aracınızın klimasını temizleyerek daha sağlıklı olmasını sağlayacak.

Selsil 2'li Klima Temizleyici Sprey, aracınızın klima sistemini temizleyerek, kötü kokulardan arındırıp ferahlatıcı bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Taze limon kokusu ile aracınızda keyifli bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlayacağı kesin.

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14. Aracınızın boyasını çizmeden kolayca toz ve kiri emer.

14. Aracınızın boyasını çizmeden kolayca toz ve kiri emer.

Sihirli Mop Araba Yıkama Fırçası, aracınızı çizmeden kolayca temizlemenizi sağlar. Mikrofiber bezli yapısı ve teleskopik sapı sayesinde aracınızın her köşesine ulaşabilir ve derinlemesine temizlik yapabilirsiniz.

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15. Farlarınız yeni gibi parlayacak!

15. Farlarınız yeni gibi parlayacak!

Kraftech Buharlı Far Temizleme Far Parlatma Seti, zamanla matlaşan ve bulanıklaşan farlarınızı yeniden parlak hale getirmek için özel olarak tasarlanmış. Bu set sayesinde farlarınız hem daha iyi görünecek hem de güvenli sürüş için daha iyi bir görüş alanı sağlayacak.

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16. Aracınızın içini titizlikle temizleyin!

16. Aracınızın içini titizlikle temizleyin!

MAB Ultra Yumuşak Kıllı Premium Araç İçi Temizleme Toz Fırçası, aracınızın iç kısmını, özellikle de ulaşılması zor olan bölgeleri temizlemek için tasarlanmış özel bir ürün. İnce ve yumuşak kılları sayesinde aracınızın iç döşemelerine, havalandırma ızgaralarına ve diğer detaylı bölgelere zarar vermeden toz ve kiri kolayca temizleyebilirsiniz.

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