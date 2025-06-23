Araç Kiralamada Bayram Yoğunluğu: Erken Rezervasyonlar %46 Tasarruf Sağladı

Bayrama 7 gün kala yapılan rezervasyonlar toplam rezervasyonların %25' ini kapsıyor. Bayram için erken rezervasyon yapan kişiler, çok daha uygun fiyatlarla araç kiraladı. Erken rezervasyonlarda yapılan tasarruf oranı, son 7 güne göre %46 oranında daha yüksek. Örnekle açıklayalım: Bayrama 7 gün kaldıktan sonra araç kiralayanlar günlük 1460 TL ödediyse, daha öncesinde kiralayanlar günlük 1000 TL ödedi. Bayram yaklaştıkça fiyatlar daha da arttığı için son gün ve bayramda kiralayanlar çok daha yüksek araç kiralama fiyatlarıyla karşılaştı.

Özellikle bayram haftasında, son dakika yapılan rezervasyonların toplam içinde %25 gibi yüksek bir oranı oluşturması, kullanıcı alışkanlıklarının hala “son dakikacı” olduğunu gösteriyor.