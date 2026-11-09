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Apple Türkiye'de 7 Yeni Eğitim ve Teknoloji Merkezi Açacak: İlk Akademi 2027'de İstanbul'da Başlayacak

Apple Türkiye'de 7 Yeni Eğitim ve Teknoloji Merkezi Açacak: İlk Akademi 2027'de İstanbul'da Başlayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 20:17
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Apple, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletecek uzun vadeli bir yatırım planı açıkladı. Şirket yazılım geliştirme, girişimcilik ve ileri üretim teknolojilerine odaklanan yedi yeni eğitim ve teknoloji merkezi kuracak. 9 Kasım'da duyurulan plana göre Türkiye genelinde beş Apple Developer Academy, İstanbul'da bir Apple Developer Center ve Ankara'da bir Apple Manufacturing Academy açılacak.

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Apple Türkiye'de yedi merkez kuracak.

Apple Türkiye'de yedi merkez kuracak.

Apple'ın açıkladığı yatırım kapsamında Türkiye genelinde beş Apple Developer Academy, İstanbul'da bir Apple Developer Center ve Ankara'da bir Apple Manufacturing Academy açılacak. Şirketin açıkladığı takvime göre ilk geliştirici akademisi ve geliştirici merkezi 2027 yılında İstanbul'da kapılarını açacak. Ankara'da kurulacak üretim akademisi ise 2028 yılında faaliyete başlayacak. Yatırım, Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zeka destekli üretim teknolojilerine geçişini hızlandırmayı hedefliyor.

Akademilerde eğitimler dokuz ay sürecek.

Akademilerde eğitimler dokuz ay sürecek.

Apple, önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin farklı noktalarında beş Apple Developer Academy açmayı planlıyor. İlk akademi 2027 yılında İstanbul'da faaliyete geçecek. Akademilerde öğrencilere ve girişimcilere dokuz ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak. Katılımcılar kodlama, uygulama tasarımı, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojileri konusunda kapsamlı eğitim alabilecek. Apple ayrıca erişilebilirlik, kullanıcı gizliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini de eğitim programlarının önemli bir parçası haline getirecek. 2013 yılında başlatılan Apple Developer Academy programı bugün dünya genelinde 19 akademiyle faaliyet gösteriyor.

İstanbul'a Apple Developer Center geliyor.

İstanbul'a Apple Developer Center geliyor.

Apple, 2027 yılında İstanbul'da Apple Developer Center açacak. Merkez, yazılım geliştiricilere Apple'ın uzman ekipleriyle doğrudan çalışma, yeni teknolojileri deneyimleme ve uygulamalarını geliştirme imkanı sunacak. İstanbul'daki merkezde yüz yüze eğitimler, teknik atölyeler, bire bir uzman görüşmeleri ve geliştirici etkinlikleri düzenlenecek. Yeni merkez, Apple'ın Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'da faaliyet gösteren geliştirici merkezlerinin arasına katılacak.

Ankara'da yapay zeka ve robotik eğitimi verilecek.

Ankara'da yapay zeka ve robotik eğitimi verilecek.

2028 yılında Ankara'da açılması planlanan Apple Manufacturing Academy, Apple'ın ABD dışındaki ilk üretim akademisi olacak. Şirketin dünya genelindeki ikinci üretim akademisi olacak merkez, özellikle Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanacak. Akademide yapay zeka, makine öğrenmesi, gelişmiş otomasyon, robotik sistemler ve tahmine dayalı bakım teknolojileri konusunda ücretsiz eğitimler verilecek. Merkezde uygulamalı eğitim laboratuvarları, canlı teknoloji gösterimleri, ortak çalışma alanları ve profesyonel gelişim etkinlikleri de bulunacak. Ankara'daki tesis bir iPhone veya başka bir Apple cihazının üretileceği bir fabrika olmayacak, işletmelerin ileri üretim teknolojilerine erişimini kolaylaştıracak bir eğitim ve danışmanlık merkezi olarak çalışacak.

Tim Cook yatırımın hedefini anlattı.

Tim Cook yatırımın hedefini anlattı.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook da Türkiye'de gerçekleştirilecek yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Apple'ın 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine ve topluluklarına hizmet verdiğini hatırlatan Cook, yeni yatırımla birlikte gelecek nesil teknoloji girişimcilerine destek sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin dünya genelinde kullanılan uygulamalar ürettiğine dikkat çeken Cook, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ülke ekonomisinde önemli fırsatlar yarattığını ifade etti. Cook, yeni yatırımın geliştiricilere ve işletmelere eğitim, teknoloji kaynakları ve Apple uzmanlarına doğrudan erişim sağlayacağını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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