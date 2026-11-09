Apple Türkiye'de 7 Yeni Eğitim ve Teknoloji Merkezi Açacak: İlk Akademi 2027'de İstanbul'da Başlayacak
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Apple, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletecek uzun vadeli bir yatırım planı açıkladı. Şirket yazılım geliştirme, girişimcilik ve ileri üretim teknolojilerine odaklanan yedi yeni eğitim ve teknoloji merkezi kuracak. 9 Kasım'da duyurulan plana göre Türkiye genelinde beş Apple Developer Academy, İstanbul'da bir Apple Developer Center ve Ankara'da bir Apple Manufacturing Academy açılacak.
Apple Türkiye'de yedi merkez kuracak.
Akademilerde eğitimler dokuz ay sürecek.
İstanbul'a Apple Developer Center geliyor.
Ankara'da yapay zeka ve robotik eğitimi verilecek.
Tim Cook yatırımın hedefini anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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