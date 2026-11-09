Apple Türkiye'de 7 Yeni Eğitim ve Teknoloji Merkezi Açacak: İlk Akademi 2027'de İstanbul'da Başlayacak

Apple'ın açıkladığı yatırım kapsamında Türkiye genelinde beş Apple Developer Academy, İstanbul'da bir Apple Developer Center ve Ankara'da bir Apple Manufacturing Academy açılacak. Şirketin açıkladığı takvime göre ilk geliştirici akademisi ve geliştirici merkezi 2027 yılında İstanbul'da kapılarını açacak. Ankara'da kurulacak üretim akademisi ise 2028 yılında faaliyete başlayacak. Yatırım, Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zeka destekli üretim teknolojilerine geçişini hızlandırmayı hedefliyor.