Antakya Yağmura Teslim Oldu, Araçlar Sulara Gömüldü
Antakya Yağmura Teslim Oldu, Araçlar Sulara Gömüldü
Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde suya gömülen araçlar, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.
İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı.
Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalarla birlikte araçlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar. Araçlarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.
Göle dönen yolda aracıyla su içinde mahsur kalan afetzede Zafer Yılmaz, o anda yaşadıklarını anlattı. Aracı kurtarılan Yılmaz, aracının içine dolan suları boşaltmaya çalıştı.
Suların içinde kendisini zor kurtardığını ifade eden afetzede Zafer Yılmaz şunları söyledi:
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