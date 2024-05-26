Antakya Yağmura Teslim Oldu, Araçlar Sulara Gömüldü

'Gece saat 1 ila 2 arasında yoldaydık. Yağmur başladı. Arabanın içinde 50 ila 60 cm bir anda su doldu. Kendimizi zor kurtardık. Durağa sığındık. İtfaiye aradık ve hemen geldiler. Bizi kurtardı. Üstümüzü değiştirip tekrar arabamızın yanına geldik. Arabayı da Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri kurtardı. Arabayı sağ salim çıkardık. Gözle görülür bir hasar yerine içinde bir alabalık eksik. Başka bir şey yok.”