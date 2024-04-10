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Anne ve Babalarının Tanışmalarını Anlatanların Kaçı Aşk Çocuğu Çıktı?

Anne ve Babalarının Tanışmalarını Anlatanların Kaçı Aşk Çocuğu Çıktı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 23:41

X'te (eski adıyla Twitter'da) bir kullanıcının sorduğu 'Anne ve babanız nasıl tanıştı?' sorusuna verilen cevaplar önceki neslin ilişkilerinin de renkli olduğunu ortaya koydu.

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Sosyal medyada bir kullanıcı artık meraktan mı, etkileşimden mi bilinmez, takipçilerine anne ve babalarının nasıl tanıştığını sordu.

Sosyal medyada bir kullanıcı artık meraktan mı, etkileşimden mi bilinmez, takipçilerine anne ve babalarının nasıl tanıştığını sordu.
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Cevapların birçoğu geçmişin "görücü usulu" tabusunu yıkar cinsten oldu.

Cevapların birçoğu geçmişin "görücü usulu" tabusunu yıkar cinsten oldu.
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Kimileri aşk çocuğu olduğunu söylerken,

Kimileri aşk çocuğu olduğunu söylerken,
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Görücü usullerinin de renkliliği dikkat çekti.

Görücü usullerinin de renkliliği dikkat çekti.
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İşte anne ve babalarının tanışma hikayelerini anlatanlardan bazıları.

İşte anne ve babalarının tanışma hikayelerini anlatanlardan bazıları.
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Sizinkiler nasıl tanışmış?

Sizinkiler nasıl tanışmış?
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Aşk çocuğu mu, yoksa mantık çocuğu musunuz?

Aşk çocuğu mu, yoksa mantık çocuğu musunuz?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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