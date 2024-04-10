Anne ve Babalarının Tanışmalarını Anlatanların Kaçı Aşk Çocuğu Çıktı?
Anne ve Babalarının Tanışmalarını Anlatanların Kaçı Aşk Çocuğu Çıktı?
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Sosyal medyada bir kullanıcı artık meraktan mı, etkileşimden mi bilinmez, takipçilerine anne ve babalarının nasıl tanıştığını sordu.
Cevapların birçoğu geçmişin "görücü usulu" tabusunu yıkar cinsten oldu.
Kimileri aşk çocuğu olduğunu söylerken,
Görücü usullerinin de renkliliği dikkat çekti.
İşte anne ve babalarının tanışma hikayelerini anlatanlardan bazıları.
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Sizinkiler nasıl tanışmış?
Aşk çocuğu mu, yoksa mantık çocuğu musunuz?
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