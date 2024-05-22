Anne Bebek Yogası Nedir? Anne ve Bebek Arasında Bağ Kurma ve Esneme Egzersizleri

Yoganın beden ve ruh sağlığına ne kadar iyi geldiğini biliyoruz. Anne ile bebeği arasındaki bağı güçlendiren, anne için fiziksel ve zihinsel rahatlamayı teşvik eden ve bebeğin gelişimine destek olan anne bebek yogasıyla ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik 👇